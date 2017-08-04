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İslami oteller cep yakıyor

Hürriyet Haber
04 Ağustos 2017 - 15:01Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 15:13

İslami usullere göre düzenlenen oteller cep yakıyor. Kimisinin geceliği 7 bin 200 TL'den başlıyor, kimisinin 31 bin TL'ye kadar çıkıyor. 4 kişilik bir ailenin toplam masrafı indirimli olarak 80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

İslami usullere uygun oteller son yıllarda tercih edilen tatiller arasında yerini aldı. Ancak otel seçenekleriyle fiyatlarda da artış gözlemleniyor. 10 gecelik bir konaklama 90 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. 

Ağustos eylül dönemi için bakıldığında fiyatlar 2 çocuklu bir aile için yarım pansiyon odalar 39 bin TL ile 49 bin TL'den başlangıç gösteriyor ve indirimli olarak 89 bin TL'ye (normal fiyatı 107 bin TL) kadar çıkabiliyor. Aynı şekilde ailenizle rahat bir tatil için villa tercih ederseniz fiyatlar 80 bin TL'nin üzerinde başlıyor. 

Birçoğunda kadın, erkek ayrı alanlar bulunurken bir kısmı ise kadın erkek beraber alanların da olduğunu ancak bu alanlarda haşemasız girişlerin yasak olduğunu belirtiyor. 

Etiketler: islami oteller , islami otel fiyatları , islami otel
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