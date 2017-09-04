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    İslam ve yabancı karşıtlığı, polis akademisine sıçradı

    BERLİN
    04.09.2017 - 11:49 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 11:49

    Almanya’nın başkenti Berlin’deki Ruhleben polis akademisinin tuvaletlerinde, İslam’a karşı küfürler yazıldığı ortaya çıktı. Yazılarda mültecilerin de hedef alındığı belirtildi.

    BİLD Gazetesi'nin haberine göre akademinin erkek tuvaletinde İngilizce olarak İslam’a yönelik çok ağır küfürler edilirken, yine İngilizce “Mülteciler hoş gelmediler” yazısının yazıldığı belirtildi.
    Akademi yönetimi, ırkçı, hakaret ve küfürler içeren yazıları fark edince sildi. Konuyla ilgili Berlin Emniyet Müdürlüğü ise bir soruşturma başlattı. Özel ekip kuran emniyet, yazıların kim veya kimler tarafından yazıldığını soruşturacak. Berlin Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcülüğü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz dünyaya açık ve hoşgörülü bir teşkilatız. Bu tür şeylere müsaade etmeyiz” dedi. Yazıların polis adayları tarafından mı yoksa akademiye dışarıdan gelip gidenler tarafından mı yazıldığı soruşturma sonunda ortaya çıkacak.

    SKANDALLAR PEŞ PEŞE GELDİ
    Bu Berlin polis akademisinde yaşanan ilk skandal değil. Daha önce de akademide eğitim alan polis adayları birçok skandala karışmıştı. Geçen nisan ayında iki polis adayı uyuşturucu satın alırken yakalanmıştı. Ocak ayında ise yine bir polis adayının porno filmde rol aldığı ortaya çıkmıştı. Polis akademisinin kantinini çalıştıran işletmeci, kantinde yapılan hırsızlıklardan bıkınca kantinin camekanına uyarı yazısı asmıştı.

    Etiketler: Polis Akademisi , ALMANYA , Berlin
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