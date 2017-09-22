‘İslam’ sergisinde saatli bomba!

SIĞINMACI krizinin de işlendiği sergide, Avrupa’ya gitmek için yola çıkan ancak boğularak hayatlarını kaybeden sığınmacılar, denize benzetilen bir odada tabana konulan kefenlenmiş objelerle gösterildi.

Cansız mankenlere ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya bayrakları desenli çarşaflar giydirilmesi de tepki çekti.

Serginin internet sitesindeki tanıtım metninde, “Sergimiz, Avrupa ve İslam’ın buluşmasının, büyük ve kaotik göç dalgaları, anlamsız terör şiddeti, yabancılaşma hissi, anlayışsızlık ve düşmanlık gibi trajik olay ve durumlara şahit olduğu bir döneme denk geldi. Daha mutlu koşullara kadar onu iptal etmeli ya da en azından ertelemeli miyiz? Kesinlikle hayır” denildi.

Denizde boğulan mülteciler böyle anlatıldı.

KİMİ ZİYARETÇİLER RAHATSIZ OLDU

Sergide, içinde sahte bomba olan ünlü bir markaya ait bir çanta ile cansız mankenlere ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya bayrakları desenli çarşaflar da giydirildi. Sergiyi gezen bazı Müslümanlar, sahte bombalı çanta ile İslam ve terör arasında bağ kurulduğunu belirterek kaldırılmasını istedi.

Organizatörler ise çantanın şikayetler nedeniyle kaldırılmayacağını ancak belki bir açıklamayla beraber başka bir yere taşınabileceğini belirtti.