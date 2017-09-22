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    Hürriyet >Dünya>‘İslam’ sergisinde saatli bomba!

    ‘İslam’ sergisinde saatli bomba!

    AA
    22.09.2017 - 11:59 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 11:59

    Brüksel’deki Avrupa Müzesi’nde ‘İslam: Bizim de tarihimiz’ adlı sergi açıldı. Sergide, tarihi ve modern eserler, günlük eşyalar, kitaplar ve giysilerin yanı sıra İslam’ın Osmanlı ve Endülüs Emevilerle, Avrupa’yı nasıl etkilediğini gösteren videolara yer verildi. Ancak sergide yer verilen bomba ve çarşafla ilgili objeler ise bazı ziyaretçilerin tepkisini çekti.

    SIĞINMACI krizinin de işlendiği sergide, Avrupa’ya gitmek için yola çıkan ancak boğularak hayatlarını kaybeden sığınmacılar, denize benzetilen bir odada tabana konulan kefenlenmiş objelerle gösterildi.

    ‘İslam’ sergisinde saatli bombaCansız mankenlere ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya bayrakları desenli çarşaflar giydirilmesi de tepki çekti.

    Serginin internet sitesindeki tanıtım metninde, “Sergimiz, Avrupa ve İslam’ın buluşmasının, büyük ve kaotik göç dalgaları, anlamsız terör şiddeti, yabancılaşma hissi, anlayışsızlık ve düşmanlık gibi trajik olay ve durumlara şahit olduğu bir döneme denk geldi. Daha mutlu koşullara kadar onu iptal etmeli ya da en azından ertelemeli miyiz? Kesinlikle hayır” denildi.

    ‘İslam’ sergisinde saatli bombaDenizde boğulan mülteciler böyle anlatıldı.

    KİMİ ZİYARETÇİLER RAHATSIZ OLDU
    Sergide, içinde sahte bomba olan ünlü bir markaya ait bir çanta ile cansız mankenlere ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya bayrakları desenli çarşaflar da giydirildi. Sergiyi gezen bazı Müslümanlar, sahte bombalı çanta ile İslam ve terör arasında bağ kurulduğunu belirterek kaldırılmasını istedi.
    Organizatörler ise çantanın şikayetler nedeniyle kaldırılmayacağını ancak belki bir açıklamayla beraber başka bir yere taşınabileceğini belirtti.

    ‘İslam’ sergisinde saatli bomba

    ‘İslam’ sergisinde saatli bomba

    ‘İslam’ sergisinde saatli bomba

    ‘İslam’ sergisinde saatli bomba

    ‘İslam’ sergisinde saatli bomba

    ‘İslam’ sergisinde saatli bomba

    ‘İslam’ sergisinde saatli bomba

     

    Etiketler: Avrupa Müzesi , Sergi , Brüksel
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