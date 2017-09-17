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    İslam, dini özgürlük kapsamından çıkarılsın

    AA
    17.09.2017 - 10:14 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 10:14

    Hollanda’nın aşırı sağcı Özgürlükler Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders, İslam dininin, ülkenin anayasasında güvence altına alınan dini özgürlükler kapsamından çıkarılması gerektiğini söyledi.

     

    WİLDERS, Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, İslam'ın bir din değil ‘totaliter, tehlikeli ve şiddet dolu bir ideoloji olduğunu’, bu nedenle de anayasanın güvence altına aldığı din özgürlükleri kapsamından çıkarılması gerektiğini savundu. Bunun hukuki açıdan nasıl olacağını bilmediğini kaydeden Wilders, en azından bunun yollarının araştırılması gerektiğini söyledi.
    Mart ayında yapılan genel seçimlerde mecliste 20 sandalye elde ederek ikinci büyük siyasi parti konumuna yükselen PVV, parti programında ülkedeki camileri kapatmayı, Kur'an-ı Kerim'i yasaklamayı ve sığınmacılara verilen oturma izinlerini iptal etmeyi vadetmişti.

    Etiketler: Wilders , islam , Özgür , HOLLANDA
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