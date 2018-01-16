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    İŞKUR önünde çıplak eylem

    Davut CAN/İZMİR, (DHA)
    16.01.2018 - 16:15 | Son Güncelleme:

    İzmir’de Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) 8 aydır maaş alamayan A.S., şikâyet dilekçesinin de işleme konulmamasına tepki gösterdi. A.S., Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) önünde, iç çamaşırı kalacak şekilde soyunarak çıplak eylem yaptı.

    SGK’dan hak ettiği maaşın 8 aydır ödenmemesine tepki gösteren A.S., durumu öğrenmek için bir süre önce İŞKUR’a başvuru yaptı. Burada memurun kendisine iddiaya göre, "Senin maaş alman hayatın olağan akışına aykırı" demesi üzerine sinirlenen A.S., şikâyet dilekçesi yazdı.

    Bugün tekrar İŞKUR’a giden A.S., şikâyet dilekçesinin de işleme konulmadığını öğrendi. Bu duruma kızan A.S., kurumun Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki binasının önünde giysilerini çıkardı. Duruma anlam veremeyen çevredekiler, olayı polise bildirdi.

    İhbar üzerine gelen polis ekipleri, üzerinde sadece iç çamaşırı kalan A.S.’yi ikna edip kıyafetlerini giymesini sağladı. A.S.’nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmesinin ardından, çevredeki kalabalık dağıldı.

    Etiketler: çıplak eylem , izmir
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