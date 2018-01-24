İŞKUR iş ilanlarında 84 bin personel alımı yer alıyor... İŞKUR iş ilanları sorgulama

İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 84 bin personel alımı yapacak. Birçok çeşitli kurum tarafından ihtiyaca göre verilen iş ilanları sayfasında oldukça fazla açık iş sayısı bulunuyor. Vatandaşlar İŞKUR aracılığıyla yeni bir iş arıyorlar. İşte, İŞKUR iş ilanları sayfası.
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|Meslek
|Açık İş Sayısı
|Beden İşçisi (Genel)
|22338
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|3236
|Temizlik Görevlisi
|2748
|Garson (Servis Elemanı)
|2561
|Güvenlik Görevlisi
|2113
|Makineci (Dikiş)
|2095
|Beden İşçisi (Temizlik)
|1432
|Büro Memuru (Genel)
|1300
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|1299
|Ön Muhasebeci
|1186
|Reyon Görevlisi
|1108
|Gaz Altı Kaynakçısı
|1060
|Elektrikçi (Genel)
|1019
|Şoför-Yük Taşıma
|1006
|Kasiyer
|998
|Konfeksiyon İşçisi
|773
|Perakende Satış Elemanı (Gıda)
|680
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|655
|Ambar/Depo Görevlisi
|647
|Kesimci (Konfeksiyon)
|620
|Çelik Kaynakçısı
|602
|Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş
|598
|Forklift Operatörü
|559
|Pazarlamacı
|557
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|508
|Aşçı
|496
|Kalite Kontrolcü
|493
|Sevkiyat Görevlisi
|470
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|466
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
- İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.
- İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.
Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor .