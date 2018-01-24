İŞKUR iş ilanlarında 84 bin personel alımı yer alıyor... İŞKUR iş ilanları sorgulama

İŞKUR iş ilanlarında yer alan açık iş sayıları birçok vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Birçok kişinin ihtiyacına göre pozisyon açılan İŞKUR'a başvuru yapmak oldukça kolay. İşte, İŞKUR iş ilanları sayfası.