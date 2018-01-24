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    İŞKUR iş ilanlarında 84 bin personel alımı yer alıyor... İŞKUR iş ilanları sorgulama

    Hürriyet Haber
    24.01.2018 - 18:20 | Son Güncelleme:

    İŞKUR iş ilanlarında yer alan açık iş sayıları birçok vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Birçok kişinin ihtiyacına göre pozisyon açılan İŞKUR'a başvuru yapmak oldukça kolay. İşte, İŞKUR iş ilanları sayfası.

    İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 84 bin personel alımı yapacak. Birçok çeşitli kurum tarafından ihtiyaca göre verilen iş ilanları sayfasında oldukça fazla açık iş sayısı bulunuyor. Vatandaşlar İŞKUR aracılığıyla yeni bir iş arıyorlar. İşte, İŞKUR iş ilanları sayfası.

    İŞ İLANLARININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

    MeslekAçık İş Sayısı
    Beden İşçisi (Genel)22338
    Satış Danışmanı / Uzmanı3236
    Temizlik Görevlisi2748
    Garson (Servis Elemanı)2561
    Güvenlik Görevlisi2113
    Makineci (Dikiş)2095
    Beden İşçisi (Temizlik)1432
    Büro Memuru (Genel)1300
    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi1299
    Ön Muhasebeci1186
    Reyon Görevlisi1108
    Gaz Altı Kaynakçısı1060
    Elektrikçi (Genel)1019
    Şoför-Yük Taşıma1006
    Kasiyer998
    Konfeksiyon İşçisi773
    Perakende Satış Elemanı (Gıda)680
    Dokuma Konfeksiyon Makineci655
    Ambar/Depo Görevlisi647
    Kesimci (Konfeksiyon)620
    Çelik Kaynakçısı602
    Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş598
    Forklift Operatörü559
    Pazarlamacı557
    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı508
    Aşçı496
    Kalite Kontrolcü493
    Sevkiyat Görevlisi470
    CNC Torna Tezgahı Operatörü466

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    - İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.

    - İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

    Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor .

    Etiketler: İŞKUR iş ilanı , iş ilanı sorgulama , İŞKUR başvuru , son dakika
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