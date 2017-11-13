İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 99 bin personel arıyor... İŞKUR iş ilanı sorgulama

İŞKUR iş ilanları sayfası aracılığıyla personel arayışları devam ediyor. Personel ihtiyacı bulunan kurumların açmış olduğu İŞKUR iş ilanları, birçok pozisyondan alanları kapsıyor.
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|İŞ
|PERSONEL AÇIĞI
|Acil Tıp Teknisyeni
|10
|Açık Hava Depo Görevlisi
|2
|Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
|3
|Afet Müdahale Elemanı
|1
|Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)
|4
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi
|1
|Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı
|1
|Ağaç Palet İmalatçısı
|19
|Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni
|1
|Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı
|41
|Ahşap Çatı Ustası
|10
|Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü
|22
|Ahşap Doğrama İmalatçısı
|9
|Ahşap İskelet Montaj Elemanı
|5
|Ahşap İskeletçi
|11
|Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü
|15
|Ahşap İşleme Makineleri Operatörü
|3
|Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası
|6
|Ahşap Kalıpçı
|10
|Ahşap Kapı İmalatçısı
|5
|Ahşap Kaplama Pres Operatörü
|3
|Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü
|7
|Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı
|1
|Ahşap Mobilya İmalat Ustası
|102
|Ahşap Mobilya İmalatçısı
|116
|Ahşap Montaj Elemanı
|5
|Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi
|1
|Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni
|3
|Akaryakıt İstasyon Sorumlusu
|2
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|333
|Akrilik İplik Üretim İşçisi
|50
|Aktör (Oyuncu)
|350
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
- İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.
- İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.
Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor .