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    İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 99 bin personel arıyor... İŞKUR iş ilanı sorgulama

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 18:17 | Son Güncelleme:

    İŞKUR iş ilanları, iş arayan birçok vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok ilginç ve dikkat çekici mesleği bünyesinde barındıran İŞKUR, vatandaşların bir işe sahip olmasını sağlıyor. İşte, İŞKUR iş ilanları.

    İŞKUR iş ilanları sayfası aracılığıyla personel arayışları devam ediyor. Personel ihtiyacı bulunan kurumların açmış olduğu İŞKUR iş ilanları, birçok pozisyondan alanları kapsıyor.

    TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞPERSONEL AÇIĞI
    Acil Tıp Teknisyeni10
    Açık Hava Depo Görevlisi2
    Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği3
    Afet Müdahale Elemanı1
    Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)4
    Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi1
    Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı1
    Ağaç Palet İmalatçısı19
    Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni1
    Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı41
    Ahşap Çatı Ustası10
    Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü22
    Ahşap Doğrama İmalatçısı9
    Ahşap İskelet Montaj Elemanı5
    Ahşap İskeletçi11
    Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü15
    Ahşap İşleme Makineleri Operatörü3
    Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası6
    Ahşap Kalıpçı10
    Ahşap Kapı İmalatçısı5
    Ahşap Kaplama Pres Operatörü3
    Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü7
    Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı1
    Ahşap Mobilya İmalat Ustası102
    Ahşap Mobilya İmalatçısı116
    Ahşap Montaj Elemanı5
    Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi1
    Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni3
    Akaryakıt İstasyon Sorumlusu2
    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)333
    Akrilik İplik Üretim İşçisi50
    Aktör (Oyuncu)350

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    - İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.

    - İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

    Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor .

    Etiketler: İŞKUR iş ilanı sorgulama
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