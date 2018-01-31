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    İşkur çalışma saatleri 2018 – İşkur kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 16:47 | Son Güncelleme:

    İşkur ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve İşkur’un açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. İşkur 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, kısaca İşkur; istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

    İşkur çalışma saatleri 2018 – İşkur kaçta kapanıyor/açılıyor

    İşkur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olup, özerk bir kamu kuruluşudur. 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde Türkiye’de de bir kamu istihdam kurumu kurulması gündeme gelmiş ve 21 Ocak 1946 tarihinde “İş ve İşçi Bulma Kurumu” adı ile bir kurum kurulmuştur.

    2003 yılında çıkarılan yeni İş Kanunu ile birlikte, İş ve İşçi Bulma Kurumu da, Türkiye İş Kurumu’na dönüştürülmüştür.

    İşkur çalışma saatleri 2018 – İşkur kaçta kapanıyor/açılıyor

    İşkur, 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya yolu) No:42 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 0312 216 30 00 – 216 30 01 telefon numaraları veya 0312 435 2927 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.

    Etiketler: işkur , türkiye iş kurumu , çalışma saatleri , adres , iletişim bilgileri , kurum , son dakika
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