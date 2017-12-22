İskoçya, sirklerde yabani hayvanı yasakladı

İSKOÇ Parlamentosu tarafından kabul edilen yeni yasa gereğince, gösteriler kapsamında yabani hayvanlar bulunan sirklerin ülkeye girmesi yasaklandı. İskoçya çevre sekreteri Roseanna Cunningham tarafından tanıtılan tasarı, yapılan halk oylamasında da yüzde 98 destek gördü. Yasanın, yalnızca İskoçya’da yabani hayvanların yer aldığı sirklerin gezmesini önlemekle kalmayacağını belirten Cunningham, “Dünyaya, artık vahşi hayvanların bu şekilde kullanımına göz yummayan, sayısı giderek artan ülkelerden biri olduğumuzu gösterecek önemli bir kanun” diye konuştu.

Yasa, yabani hayvan tanımını tam olarak belirtmiyor. Buna göre mahkemeler, yasayı hayvanlara maksimum koruma sağlamak için daha genel bir şekilde yorumlayabilecek. Bazı vatandaşlar, tasarının daha da ilerlemesi ve sirklerde yabani hayvanların yasaklanmasının yanı sıra, yırtıcı kuşların sergileme amaçlı kullanılmasının ve tazı yarışması gibi sporların yasaklanması gerektiğini söyledi.

HALK İSTEDİ, PARLAMENTO ÇIKARDI

Konuyla ilgili açıklama yapan İskoç Yeşil Parti sözcüsü Mike Ruskell da şöyle konuştu: “İskoç parlamentosu Holyrood’un bu istismarın yasaklanması için dünyadaki düzinelerce ülkeyi destekleyen bir tasarıyı nihayet onaylamış olması beni çok mutlu etti. İskoç hükümeti artık sirklerde yabani hayvanların kullanılmasını yasaklamaya ve hayvan refahının tehlikeye atılacağı performansların düzenlenmesine dikkat etmeli.”

Birleşik Krallıkın her yerinde sirklerdeki vahşi hayvan kullanımını yasaklamaya yönelik çağrıda bulunuluyor.

İskoçya’daki oylamadan sonra, Uluslararası Hayvan Hakları Savunucuları Başkanı Jan Creamer ise, “Halk böyle bir yasa talep etti ve İskoç hükümeti yabani hayvanların sirklerde kullanımını yasakladı” diye konuştu.