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    İskoç parlamentosu boşaltıldı!

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 15:19 | Son Güncelleme:

    İskoç parlamentosunda şüpheli paket alarmı... Parlamento boşaltıldı. İngiliz BBC kanalı, bir İskoç vekile beyaz bir tozun gönderilmesinin ardından büyük panik yaşandığını ve tahliye işleminin gerçekleştiğini aktardı.

    Reuters'ın aktardığı habere göre Muhafazakar Parti ofisine gönderilen şüpheli bir paket üzerine İskoçya Parlamentosu boşaltıldı. İskoç vekil yaptığı açıklamada polisin olay yerine ulaştığını söyledi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: parlamento
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