İskoç parlamentosu boşaltıldı!

İskoç parlamentosunda şüpheli paket alarmı... Parlamento boşaltıldı. İngiliz BBC kanalı, bir İskoç vekile beyaz bir tozun gönderilmesinin ardından büyük panik yaşandığını ve tahliye işleminin gerçekleştiğini aktardı.
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