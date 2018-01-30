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    İSKİ su faturası sorgulama işlemi nasıl yapılır? İSKİ online fatura ödeme

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 18:20 | Son Güncelleme:

    İSKİ su faturası sorgulama işleminin nasıl yapılacağı yüzlerce vatandaş tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. İSKİ su faturası sorgulama ve ödeme işlemi online olarak gerçekleşebiliyor. Peki, İSKİ su faturası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

    İSKİ su faturası sorgulama ve ödeme işlemini İSKİ'nin resmi internet sayfası üzerinden oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İşte, su faturası sorgulama hakkında detaylar.

    İSKİ su faturası sorgulama nasıl yapılır?

    İSKİ su fatura borcunuzu hızlı ve kolay bir şekilde öğrenmek ve ödemek için İSKİ fatura sorgulama ve ödeme sayfasına tıklayın. Sayfaya girdiğinizde 8 haneli abone numaranızı yazmanız yeterli olacaktır. İSKİ abone numaranız 8 haneden az ise başına 0(sıfır) koyarak 8 haneye tamamlayınız. Açılan İSKİ su faturanızın ad soyad bilgilerini kontrol ettikten sonra ödemenizi güvenli bir şekilde online olarak yapabilirsiniz.

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    İSKİ abone numaramı nasıl öğrenirim ?

    Faturanızın üzerinde bulunan “MUKAVELE NO” sizin İSKİ abone numaranızdır. Rakamlardan oluşan ilk 8 hane İSKİ abone numaranızı oluşturur. Aşağıda bulunan örnek İSKİ su faturasının abone Numarası 12345678’dir. “-“ sonra gelen rakamın bir önemi yoktur.

    İSKİ su faturası sorgulama işlemi nasıl yapılır İSKİ online fatura ödeme

    Etiketler: İSKİ fatura ödeme , son dakika
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