İşkenceci fuhuş çetesine büyük darbe

Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, bundan 2 ay önce Fatih bölgesinde faaliyet gösteren uluslararası fuhuş çetesi ile ilgili bilgi aldı.

Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan çalışmada, çeteyi Ukraynalı bir kadın ile bir Türk'ün yönettiği belirlendi. Ukraynalı kadın elebaşı, Ukrayna, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden kadınları fuhuş amaçlı buluyordu. Daha sonra İstanbul'a gönderiyordu. İstanbul'daki Türk elebaşı da kadınları, para karşılığı pazarlıyordu. Gecelik kazancın yarısını elebaşı alırken, geri kalanı fuhuş yapan kadına kalıyordu. Fatih'teki gece kulüplerine yerleştirilen kadınlar, burada müşteriyle buluşturuluyor ve daha sonra fuhuş için otellere yönlendiriliyordu.

Yapılan tespitlerin ardından Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz Cumartesi gecesi operasyon başlattı. Fatih'te, 13 gece kulübü ve 10 otel basıldı. Rus, Moldova ve Ukraynalı 3'ü yabancı uyruklu 17 çete üyesi yakalanırken, çetenin fuhuş yaptırdığı 50'si Türk 134 kadın da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan çete üyeleri ve kadınlar sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada yabancı uyruklu 2 kadın, çete tarafından işkenceye uğradıklarını, dövülerek fuhuş yaptırıldıklarını söyledi. Kadınlardan biri, "Evlerde, temizlik ve hizmetçilik yapma vaadiyle İstanbul'a getirildim. Burada beni karşılayan kişi bir eve götürdü. Burada pasaportum ve diğer belgelerime el koyuldu. Fuhuş yapmak istemiyordum. Her gece dövülerek fuhuş yapmaya zorlandım. Bana işkence yapıldı, bana bunu yapanlardan şikayetçiyim." dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 40 kadında zührevi hastalık tespit edildi. Aralarında doktor, mühendis ve öğretmenlerin de bulunduğu kadınlardan 34'ü emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Göç İdaresine gönderildi. 17 çete üyesi ve diğer kadınların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.