İşkence evi: Kırbaç, hortum, elektrik

Mahmoud T.’yi Esenyurt’ta bir binanın bodrum katına götüren fidyeciler hortumla ve kırbaçla işkence yaptı, vücuduna elektrik verdi. Dehşet anlarını kameraya kaydeden fidyeciler görüntüleri Mahmout T.’nin oğlunun telefonuna göndererek 15 bin lira vermemesi halinde babasının cesedini bile bulamayacağını söylediler.

Mahmoud T.’nin oğlu polise başvurdu. Asayiş Şube Gasp Büro Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi ve Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, fidye çetesini bulmak için kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının verdikleri bilgiler doğrultusunda Esenyurt’ta bir cadde belirledi.

Bölgedeki vatandaşlarla görüşen ekipler, yabancı uyruklu bazı kişilerin girip çıktığı bir bodrum katı belirledi. Bodrum katına Özel Harekât Timleri eşliğinde operasyon düzenlendi.

Mahmoud T. kurtarılırken, işkenceci iki Afgan ve bir Suriyeli gözaltına alındı. Bir Suriyelinin de aynı çete tarafından kaçırıldığı anlaşıldı.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Mahmoud T., tedavisinin ardından oğluyla buluşturuldu. Oğluna sarılarak gözyaşı döken Manmoud T., operasyonu yapan polislere teşekkür etti.