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    İşkence evi... Hortum, kırbaç ve elektrik

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    17 Ağustos 2017 - 12:51Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 13:00

    İstanbul’da Suriyeli Mahmoud T.’ye fidye için kaçıranlar, Esenyurt’ta bir binanın bodrum katında hortum, kırbaç ve vücuduna elektrik vererek üç gün işkence yaptı. Mahmoud T., polisin düzenlediği operasyonla kurtarılırken iki Afgan ve bir Suriyeli gözaltına alındı.

    İşkence evi... Hortum, kırbaç ve elektrikSuriyeli Mahmoud T.’nin Esenyurt’taki işyerine kucağında çocuklu Suriyeli bir kadın geldi. Kalacak yeri olmadığını söyleyerek yardım isteyen kadına ev bulmak için iş yerinden ayrılan Mahmoud T., yanlarına yanaşan bir otomobile bindirilerek kaçırıldı.

    İŞKENCEYİ KAMERAYA KAYDETTİLER

    Mahmoud T.’yi Esenyurt’ta bir binanın bodrum katına götüren fidyeciler hortumla ve kırbaçla işkence yaptı. Vücuduna elektrik verdiler. Dehşet anlarını kameraya kaydeden fidyeciler görüntüleri Mahmout T.’nin oğlunun telefonuna göndererek 15 bin lira vermemesi halinde babasının cesedini bile bulamayacağını söylediler.


    Mahmoud T.’nin oğlu polise başvurdu. Asayiş Şube Gasp Büro Rehine Kurtarma ve Müzakare Timi ve Esenyurt Asayiş Büro ekipleri fidye çetesini bulmak için kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının verdikleri bilgiler doğrultusunda Esenyurt’ta bir cadde belirledi. Bazı evlere girildi ancak sonuç alınamadı. Bölgedeki vatandaşlarla görüşmeleri yoğunlaştıran ekipler, yabancı uyruklu bazı kişilerin girip çıktığı bir bodrum katı belirledi. Bodrum katına Özel Harekat Timleri eşliğinde operasyon düzenlendi. Mahmoud T., kurtarılırken, işkenceci iki Afgan ve bir Suriyeli gözaltına alındı.

    İşkence evi... Hortum, kırbaç ve elektrik
    Fidye için kaçırılarak işkence gördüğünü söyleyen başka bir Suriyeli’nin de aynı çete tarafından kaçırıldığı anlaşıldı. Mahmoud T., tedavisinin ardından oğluyla buluşturuldu. Oğluna sarılarak gözyaşı döken Mahmoud T., operasyonu yapan polislere teşekkür etti.

    İşkence evi... Hortum, kırbaç ve elektrik

    Etiketler: işkence , Suriyeli , Esenyurt , fidye
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