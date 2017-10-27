İşkence davası... Mahkeme mağdur çocuğu dinleyecek

Fatih’te 5 yaşındaki S.S.K. isimli kız çocuğuna işkence eden baba ve kız arkadaşı ilk kez hakim karşısına çıktı. Duyarlı bir komşunun sayesinde ortaya çıkan olay sonrası baba ve sevgilisi tutuklanmıştı.

Soruşturma aşamasında savcılığa ulaşan doktor raporunda, 5 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar su döküldüğü, vücudunda ısırık izleri ve darp izleri olduğu belirtilmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hatice T. ve İbrahim K. tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi. Baba İbrahim K. mahkemede yaptığı savunmasında eşinin kendisini terk edince çocuğuyla kaldığını söyledi.



“DİŞLERİNİN YAŞI SEBEBİYLE DÖKÜLDÜĞÜNÜ SANDIM”



İş arkadaşı Hatice T. ile yakınlaştığını anlatan K., “Üçümüz bir evde yaşamaya başladık. Bir gün işten eve geldiğimde kızımın yüzünün sağında ve solunda morluklar gördüm. Kendisine bunu sorduğumda, tuvalette düştüğünü söyledi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra kızımın dişlerini döküldüğünü fark ettim. Yaşı itibariyle dişlerinin dökülebileceğini düşündüm. Birkaç gün sonra Hatice beni aradı ve kızımın üzerine çay döküldüğünü ve ufak tefek yanıklar olduğunu söyledi. Bunun üzerine kızımı doktora götürmek istedim. Ancak kendisi doktor korkusu olduğu için gitmek istemedi. Ben kızıma kemerle vurmadım. Tokat atmadım” dedi.



Çalıştığı için kızıyla yeterince ilgilenemediğini, ancak eziyet etmediğini söyleyen K., “Hatice’nin çocuğuma bunları yapmış olduğunu bilseydim kesinlikle yanımda tutmazdım. Ben çocuğumdan 33 gündür ayrıyım. Onu çok özledim. Bir an önce görmek istiyorum” diyerek suçlamaları reddetti.

Hatice T. ise savunmasında çocuğa asla eziyet etmediğini söyleyerek, “Dövmedim. Yaralamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.



KIZ ÇOCUĞU KONUŞACAK



Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca mahkeme sonraki celse, 5 yaşındaki S.S.K’nin bir çocuk gelişim uzmanıyla duruşmada dinlenmesine karar verdi.