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İskan sorunu ortadan kalktı

EKONOMİ SERVİSİ
03.02.2018 - 21:42 | Son Güncelleme:

Taşyapı’nın İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki konut projesi Four Winds için bakanlık tarafından verilen iskâna Kadıköy Belediyesi’nin iptal ettirmek için açtığı iskân iptal davasını mahkeme oybirliğiyle reddetti. Böylece iskân iptal kararı ortadan kalktı.

İSTANBUL Kadıköy’de Meteoroloji arsası olarak bilinen alanda Taşyapı tarafından inşa edilen Four Winds konut projesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen iskâna (yapı kullanma izin belgesi), Kadıköy Belediyesi dava açmış ve yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Taşyapı, verilen karara itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi daha önce verilen iskân iptaline ilişkin kararı ortadan kaldırdı. Dava konusu inşaatların 4 bloğunun da inşaatın projelerine uygun olarak yapıldığını tespit etti.

TEMYİZ YOLU KAPALI

Kadıköy Belediyesi’nin açmış olduğu davanın temyizi kabul olmamak üzere oy birliği ile reddedildiğini belirten Taşyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, uğradıkları zarar konusunda hakkını aramaya devam edeceğini söyledi. Yaptıkları projede kaçak inşaat olmadığına vurgu yapan Turanlı, “Belediyenin verdiği proje neyse ona göre iş yaptık, ne eksik ne fazla. Ama boş yere bizi 2 sene mağdur ettiler. Projedeki satışlarımızı haksız yere olumsuz etkilediler” dedi.

‘HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI’

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu eleştiren Turanlı, şunları söyledi: “Kadıköy Belediye Başkanının yazılı ve görsel medyada kendi çıkarları doğrultusunda çıkardığı yanlış ve maksatlı haberlerle hem halkı aldatmış, hem de bu aslı olmayan haberlerle şirketimize ve itibarımıza kasıtlı olarak maddi ve manevi büyük zararlar vermiştir. Bundan önceki davalarda da mahkeme kararları ile haklılığımız ortaya çıktığı gibi bu davada da yüksek mahkemenin oy birliği ile almış olduğu kararda  yine ortaya çıkmıştır. Kadıköy Belediye Başkanının kendisi hakkında  maddi ve manevi tazminat davası açacağım ve yine kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.”

Etiketler: Four Winds , iskan , gazetehaberleri
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