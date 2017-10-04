İşitme engelliler için ‘Ses Getirenler’ projesi

Çocuk Eğitim Derneği ve Samsung Electronics Türkiye ‘Ses Getirenler’ projesini hayata geçirmek için bir araya geldi. Ses Getirenler web sitesi üzerinden yayınlanacak ‘Aile Destek Videoları’, ‘Uzman Videoları’ ve ‘Aile Danışma Hattı’ ile işitme engelli çocuklarla aileleri desteklenecek. Böylelikle okul öncesi dönemde işitme engelli çocukların, okula hazırlanmaları ve topluma daha kolay uyum sağlamaları amaçlanıyor. Aile Destek Videoları, ailelerin çocukları ile birlikte evde ders çalışma tekniklerini içeren yönlendirici ve aileleri destekleyici 212 eğitim videosunu içeriyor. Uzman Videoları ise uzman doktor, odyolog, konuşma terapisti ve özel eğitim uzmanı, okul öncesi ve erken çocukluk dönemi alanlarında çalışan akademisyenlerin hazırladığı 30’u aşkın videodan oluşuyor.

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİDEBİLSİNLER

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, projenin parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Kim, işitme engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilmesi için okul öncesi dönemde ailelerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Sadece iyi teknolojiler geliştirmek ve üretmek için değil, iyi bir dünya ve daha mutlu hayatlar için de çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için, hayatı zenginleştirecek ve daha iyi bir gelecek hazırlamamıza katkı sağlayacak projeler üretiyoruz. Ses Getirenler projesini de ‘Birlikte İyi Gelecek’ mottosundan hareketle hayata geçiriyoruz. Çocuk Eğitim Derneği’yle birlikte işitme engelli çocukları olan ailelerin desteklenmesi için hazırlanan bu proje kapsamında kurduğumuz web sitesi ile işitme engelli çocuğu olan ailelerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri dijital ortama aktarıyoruz. Böylelikle işitme engelli çocukların da her çocuk gibi eğitim almalarına, hayallerinin peşinden gidip mutlu bir hayat sürmelerine destek olmak istiyoruz.”

ÇOCUKLARA TEKNOLOJİNİN İMKANLARIYLA ULAŞACAĞIZ

Çocuk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Cenker ise ,“0-5 yaş işitme engelli çocuklar ve aileleri ile çalışmalarımıza 2008’de başladık. 12 çocukla başladığımız projede öğrenci sayımız her yıl arttı ve 2017’de 104 işitme engelli çocuğa ve ailesine ulaştı. Derneğimizde erken çocukluk-okul öncesi ve okul çağındaki işitme engelli çocuklara eğitimler veriliyor” diye konuştu.

Ayrıca proje ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilen, işitme engelli çocukların rol aldığı ve ünlü müzisyen Rahman Altın’ın bestesiyle destek olduğu film de basın toplantısında gösterildi. Projenin tanıtım filmi online mecralarda gösterilmeye başlandı.