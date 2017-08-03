İşitme engelli okulunu istiyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2016-2017 verilerine göre, Türkiye’de örgün eğitimde 219 bin 728 kaynaştırmalı eğitim öğrencisi var. Bunların 10 bin 164’ü işitme engelli. Ayrıca tüm düzeyde işitme engellilerin gittiği 105 özel eğitim kurumunda 2 bin 761 öğrenci okuyor. Engelli öğrenciler, okullarda kaynaştırmalı eğitim alabileceği gibi, MEB bünyesindeki özel eğitim merkezlerine de gidebiliyor. Ancak işitme engellilere özel eğitim veren bu okulların kapatılacağı iddia edildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2016-2017 verilerine göre, Türkiye’de örgün eğitimde 219 bin 728 kaynaştırmalı eğitim öğrencisi var. Bunların 10 bin 164’ü işitme engelli. Ayrıca tüm düzeyde işitme engellilerin gittiği 105 özel eğitim kurumunda 2 bin 761 öğrenci okuyor. Engelli öğrenciler, okullarda kaynaştırmalı eğitim alabileceği gibi, MEB bünyesindeki özel eğitim merkezlerine de gidebiliyor. Ancak işitme engellilere özel eğitim veren bu okulların kapatılacağı iddia edildi.

TRABZON’DA KAPATILDI

Geçen günlerde Trabzon Çamlık Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin, gelecek yıldan itibaren Çorum’da okuyacak olmalarına ve okulun kapatılmasına veliler eylem düzenleyerek tepki göstermişti. Bir başka tepki de Samsun’daki Özel Eğitim Meslek Lisesi pansiyonunun kapatılmasına geldi. Öğrencilerin başka illere gönderileceği bildirildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, okulun yeterli öğrenciye ulaşabileceği yönünde rapor hazırlayarak bakanlığa göndermeyi planladığı öğrenildi.

ÇORUM YA DA KAYNAŞTIRMA

Trabzon Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu ise, “42 öğrenci vardı, 10’u mezun oldu. Pansiyonlu eğitim kapsamında işitme engelliler okuluna gitmek isteyenlerin Çorum’a gönderilmesi gündeme geldi. Ailelerle toplantı yaptık, Trabzon’daki iki meslek lisesinde kaynaştırma eğitimi kapsamında öğretim vermeyi de düşünüyoruz. Önceliğimiz lisenin devam etmesi. Bakanlığa bu talebimizi iletiyoruz” dedi.

‘KAPATILMASIN’

Kapatılma iddiaları üzerine aileler, internet sitesi ‘change.org’da ‘İşitme Engelliler Okulları Kapanmasın!’ kampanyası başlattı. Kampanyaya dün itibarıyla 12 bin 245 kişiden destek geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Türkiye’de işitme engelliler okullarının kapanması son dönemde gündeme geldi. Öğrencilerimizin kaynaştırma eğitimine gönderilmesi düşünülüyor. Bizler sağır kültürüne yakın bireyler olarak biliyoruz ki, kaynaştırma eğitimi işitme engelliler için hiçbir fayda sağlamadığı gibi daha da körelmesine, asosyal bireyler haline gelmesine sebep oluyor. Bu nedenle okullarımızın kapatılmamasını istiyoruz. Okulların içeriğiyle alakalı iyileştirmeler yapılmasını ve rehberlik araştırma merkezlerinin öğrencileri yönlendirirken gelişigüzel karar vermemesini devlet büyüklerimizden talep ediyoruz.”