Ä°ÅŸitme engelli o gence ÅŸok suÃ§lama... SoruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±

Merkez Seyhan ilÃ§esinde evine gitmek iÃ§in 11 Ocak'ta dolmuÅŸa binen iÅŸitme engelli Agit Acun'u (20), araÃ§ta darbettikleri iddiasÄ±yla tutuklanan ÅŸÃ¼pheliler arasÄ±ndaki Ahmet G. (20), kavga sÄ±rasÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ cÃ¼zdanÄ±nÄ± bulan Acun'un iÃ§indeki 280 lirayÄ± aldÄ±ktan sonra polise teslim ettiÄŸi iddiasÄ±yla ÅŸikayetÃ§i oldu.

Acun'un polise verdiÄŸi ifadede, cÃ¼zdandan para almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

Polis merkezinin gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, ceketinin iÃ§ cebinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± cÃ¼zdandaki bazÄ± ÅŸeyleri alÄ±p pantolonunun cebine koyan Acun, daha sonra dÄ±ÅŸarÄ±da bekleyen yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ±na gidiyor.Â Bir sÃ¼re sonra polis merkezine dÃ¶nen Acun, cÃ¼zdanÄ± bir polis memuruna teslim ediyor.

Ahmet G'nin ÅŸikayeti ve bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã¼zerine Acun hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±kÃ§a soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

OLAYIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°Â

EminaÄŸa Caddesi'ndeki evine gitmek iÃ§in dolmuÅŸa binen iÅŸitme engelli Agit Acun, araÃ§ta tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan darbedilmiÅŸti. Darp raporu alan Acun'un ÅŸikayeti Ã¼zerine polis ekipleri araÅŸtÄ±rma baÅŸlatmÄ±ÅŸ, aracÄ±n gÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ±n incelenmesi sonucu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler Ahmet G, Ã‡aÄŸrÄ± Can Ã‡, Ä°smail K. ile Ahmet B, "kasten yaralama" suÃ§undan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

ZanlÄ±lardan Ä°smail K. avukatÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz sonucu tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, 4 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda 4,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiÅŸti.

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