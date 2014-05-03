Isırganotu çorbası

Yaprakları kaynayan tuzlu suya aktarıp 10 dakika haşladıktan sonra süzün. Tereyağını çorba tenceresinde eritip üzerine un ve mısır ununu ekledikten sonra, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun.

Diğer taraftan, süt ve et suyunu derin bir kapta karıştırıp kavurduğunuz una azar azar ekleyin. Sürekli karıştırarak çorba kaynayıncaya kadar pişirin.

Tuz, karabiber, tozşeker ve haşlanmış ısırganotunu ilave ettikten sonra, en az 20 dakika daha pişirip ocaktan alın. Üzerine kırmızı pul biber serpiştirdikten sonra sıcak sıcak servise sunun. İsterseniz el blenderi yardımıyla çorbayı püre haline getirebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

-1 demet taze ısırganotu ya da 250 gr kuru ısırgan

-1 tepeleme yemek kaşığı un

-1 tepeleme yemek kaşığı mısır unu

-25 gr tereyağı

-5 su bardağı et ya da tavuk suyu

-3 su bardağı süt

-1 tatlı kaşığı toz şeker

-1 çay kaşığı tuz, karabiber

-1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber