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    Isınmak isteyen çocuk alevler içinde kaldı 

    İHA
    27.12.2017 - 22:43 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Bornova ilçesinde, ısınmak için ateş yakmak isteyen bir çocuk, iddiaya göre yağ yerine tiner kullanınca bir anda alevler içinde kaldı. Yaşanan olay ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sosyal medyaya düşen bir görüntüye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 5. Sanayi Sitesi’nde korkunç bir olay meydana geldi.

    İddiaya göre, ateş yakarak ısınmak isteyen bir çocuk, yağ yerine tiner kullanınca bir anda harlama oldu. Olay sonrasında çocuğun elbiseleri tutuşurken, çığlık seslerini duyan çevredeki esnaflar yardımına koştu. Talihsiz çocuk, durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan çocuk, havayolu ile Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Öte yandan, yaşanan olay başka bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, ateş yakmak isteyen çocuk, yağ yerine tiner kullanınca bir anda harlama oluyor. Alevler içinde kalan çocuk, yola doğru ilerlerken çocuğu gören çevredeki esnaflar yardımına koşuyor.

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