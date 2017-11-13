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    Isınmak isterken otobüs durağını yaktılar!

    MANİSA (AA)
    13.11.2017 - 11:47 | Son Güncelleme:

    Manisa'nın Selendi ilçesinde 4 kişinin ısınmak için yaktıkları ateş nedeniyle otobüs durağı yandı.

    Fotoğraf: Arşiv

    Edinilen bilgilere göre, Mollaahmetler Mahallesi'nde gece otobüs bekleyen 4 kişi ateş yaktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma, ateş yaktığı tespit edilen C.K, S.K, M.K ve A.K'yı gözaltına aldı.

    "Kamu malına zarar verme suçundan" gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki ifadelerinde "gece çok soğuk olduğunu ve ısınmak için yolda buldukları otomobil lastiğini yaktıklarını bu esnada alevlerin durağa sıçradığını" söyledikleri öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri ardından savcılığa sevk edilen zanlılara Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari para cezası kesildi.

    Etiketler: otobüs durağı , Yangın
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