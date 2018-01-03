İşinizle ilgili 4 stres tipi ve üstesinden gelmenin yolları

BİR MENDİL GİBİ KENARA ATILMIŞLIK STRESİ

Stres kaynağı: İşe başladığınızdan beri çok fazla çalışıyorsunuz. Adeta mesai saatlerinizde bir dakika kafanızı kaşıyacak vaktiniz yok. Ancak buna rağmen üzerinde çalıştığınız projeleri yeteri kadar sahiplenemiyorsunuz ve bu da başkalarının karar vermesine neden oluyor. Doğal olarak geriliyorsunuz tabii.

Çözüm: Uzmanlar buna ‘yüksek performans ama düşük kontrol tatmini’ diyor ve bu durumun insanın üzerinde stres yarattığını söylüyor. Bunun için işinizde daha çok zorlanacak olsanız bile karar süreçlerinde mutlaka bulunmanız stresinizi azaltacaktır.

HER SEFERİNDE HÜSRANA UĞRAMA STRESİ

Stres kaynağı: Çok çalışıyorsunuz ama hâlâ bir zam ya da beklediğiniz ikramiyeyi alamadınız. Üstelik çok iyi işler başardığınız halde hâlâ yükselemediniz bile. E bu durum insanı stres yapar tabii…

Çözüm: Özellikle onay bekleyen insanların çok karşılaştığı bu problemle başa çıkmanın yolu hedeflerinizi patronunuzla konuşmaktır. İstediğiniz ödülleri belki hemen alamazsınız ama içiniz rahatlar ve patronunuzun sizinle ilgili düşüncelerini öğrenirsiniz.

ISSIZ ADADA YALNIZ KALMA STRESİ

Stres kaynağı: Bir projede çalışıyorsunuz ama bu bir kişinin yetebileceği bir şey değil. Yani sizi aşıyor. Patronunuz da arkadaşlarınız da bir el uzatmıyor. Olan size oluyor. Gerim gerim gerildiniz.

Çözüm: Tabii ki patronunuzdan ve iş arkadaşlarınızdan yardım isteyeceksiniz. Bu sizi küçülten değil, hem elinizi hafifleten hem de başarıya daha kolay taşıyan bir hamle olacaktır.

TEKNOLOJİ TUTSAĞI STRESİ

Stres kaynağı: Şirketiniz size bir telefon bir bilgisayar verdi ve patronunuz size 7/24 ulaşabiliyor. Dolayısıyla ofiste olduğunuz ve olmadığınız saatler arasında bir ayrım kalmadı. Uzmanlar bu ‘teknostres’ adını verdikleri durumun gittikçe büyüdüğünü söylüyor.

Çözüm: Kendinizi koruma altına almak için belli saatler arasında geri dönüşler yapın ve bu işi geç saatlere kadar sürdürmeyeceğinizi karşı tarafa hissettirin. Örneğin akşam 9.00 ve sabah 8.00 saatleri arasında işle ilgili hiçbir şeye bakmayın ve kendi hayatınıza odaklanın.