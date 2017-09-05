İşinizi büyütürken kullanabileceğiniz 10 etkili sosyal medya taktiği

Marka pazarlama stratejilerinde önemli bir yeri olan sosyal medya, işinizi büyütmek için de harika fırsatlar sunuyor. Etkili bir sosyal medya planlaması ile markanızın tanınırlığını artırabilir ve geniş kitlelerle iletişime geçebilirsiniz. İşte markanızı büyütmek için kullanabileceğiniz sosyal medya taktikleri;

1. Markanızın hangi sosyal medya mecrasına uygun olduğunu bulun

Markanızı hangi sosyal medya kanalında pazarlanmaya uygun olduğunu belirlemekle işe başlayabilirsiniz. Markanızı doğru konumlandırabileceğiniz platformlara ağırlık vermek ve birkaç platformu aynı anda doğru ve etkili yönetmek markanızın iyi bir şekilde tanıtımını yapmanızı sağlar.

2. Hangi hedef kitleye sesleneceğinizi bilin

Sosyal medya kullanımınızı etkili kılmak için hangi hedef kitleye hitap edeceğinizi bilmeniz ve paylaşımlarınızı bu doğrultuda şekillendirmeniz size avantaj sağlar.

3. Sosyal medyadan beklentilerinizi belirleyin

Sosyal medya kullanım amacınızı belirlemelisiniz. Markanızın satışlarını artırmak, imajınızı tazelemek veya marka bilinirliğini artırmak gibi belirli hedeflere odaklanarak beklentilerinize göre bir strateji oluşturmaya çalışın.

4. İçeriklerinizi belirleyin

İçeriklerinizi düzenli olarak planlamanız hem size zaman kazandırır hem de daha etkili bir reklam stratejisi oluşturmanızı sağlar. Gündeme özel içerikler veya yeni ürün lansmanları zamanında belirlenen içerikleri oluşturmanız iyi bir sosyal medya kullanımı sağlar.

5. Dikkat çekin

Sosyal medya üzerinde dikkat çekici olmaya çalışın. Vurucu içerikler ve dikkate değer paylaşımlar sizin her zaman bir adım öne geçmenizi sağlar ve fark edilmenizi kolaylaştırır.

6. İçeriklerin paylaşım zamanlarına dikkat edin

İçeriklerinizi hangi gün ve saatte paylaşmanız gerektiğini belirlemelisiniz. Hedef kitlenizin hangi günlerde ve hangi saat aralıklarında sosyal medyayı ziyaret ettiğini ölçerek paylaşımlarınızı o aralıklarda yapmanız etkileşim oranınızı artırır.

7. Trendleri ve gündemi takip edin

Gündeme ait komik veya düşündürücü olaylardan ilham alarak içeriklerinizi oluşturmanız geri dönüşüm oranlarınızı olumlu etkiler. Bunun yanında sosyal medya trendlerine göre hareket etmek de hesabınızı daha güncel kılar.

8. Videolara da şans verin

Görsellerin yanında anlık paylaşımlar veya video içeriklerine de yer vermeniz takip edilme ve izlenme oranlarınızı artırır.

9. Yorumları mutlaka okuyun ve geri dönüş yapın

Marka veya ürününüz hakkında yapılan olumlu veya olumsuz yorumları mutlaka takip etmeli ve gerekli durumlarda aksiyon alabilmelisiniz. Böylece ürün veya markanız hakkında da harika bir analiz fırsatı yakalayabilir ve aksayan yönleri düzeltme fırsatı yakalayabilirsiniz.

10. Rakiplerinizi takip edin

Rakip markaların neler yaptığını bilin ve içeriklerinizi ona göre oluşturun. Onlardan farklı olma stratejisi belirlemek her zaman işinize yarayacaktır.