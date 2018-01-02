İşinizde iyi olduğunuzu gösteren 5 işaret

Toplantılarda çözüm odaklısınız, sorun değil

İyi bir çalışan bir problemle karşılaştığında soruna değil de çözüme odaklanıyorsa başarı ve takdir her zaman onun yanında gelir. Eğer siz de toplantılarda çoğunlukla soruna gömülmek yerine çözüm yolları bulmaya çalışan tarafsanız, işinizde iyisiniz demektir.

Sorumluluklarınızı nasıl yönetebileceğinizi biliyorsunuz

Özellikle günümüz iş hayatında sorumluluk alanlarımızın sınırları silikleşti. Başarı uğruna işimizin dışında da bir çok sorumluluğu alır olduk. Bu da bu sorumlulukların iyi yönetilmesi gerekliliğini doğurdu. Eğer sorumluluklarınızın farkındaysanız ve bunların önceliklerini iyi yönetebiliyorsanız, iyi bir çalışansınız.

Öğrenmeye vakit ayırıyorsunuz

Öğrenmek, yerinde saymamak için son derece önemlidir. Bir çok çalışan kendi işinde iyi olmak için sadece o işe odaklanır. Bu nedenle de yıllar içerisinde bilgileri eskir. Ancak kendini geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek iş hayatının olmazsa olmazıdır.

Mail kutunuzda kaybolmuyorsunuz

Çoğu çalışan gün boyunca mail kutusundaki mailleri boşaltmak için çabalar ve gün içinde verimsiz bir performans gösterir. Hatta tüm iş hayatını buna adamış insanlar vardır. Ancak temiz bir mail kutusu çok çalıştığınız anlamına gelmez. Zamanı ve işi iyi yönetemediğiniz anlamına gelebilir. Bu nedenle bu takıntının yerine öncelikli işlerinizi koyun. Çünkü onlar hiç bitmeyecek.

Hayır demeyi biliyorsunuz

İş hayatında sizi belki de diğerlerinde bir adım öne taşıyacak en önemli özellik ‘hayır’ diyebilmektir. Çoğu çalışan patronuyla ters düşmemek adına hayır kelimesini kullanmaz ve işin nasıl olması gerektiği konusunda da akıl yürütmez. Siz hayır diyebiliyor ve kendi doğrularınızın peşinden koşmaktan çekinmiyorsanız bu işinizde iyi olduğunuzu ve işinize hakim olduğunuzu gösterir.