İsimsizler'in Hatem'i Berkan Şal kimdir?

İsimsizler Hatem, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte merak edilen isim oldu. Peki, İsimsizler dizisinin Hatem'i Berkan Şal kimdir? İşte, ünlü oyuncu hakkında bazı bilgiler
İSİMSİZLER'İN HATEM'İ BERKAN ŞAL KİMDİR?
1 Ocak 1969 tarihinde Ankara Yenidoğan'da dünyaya gelen Berkan Şal, terzi bir anne ve otobüs şirketi işletmecisi bir babanın çocuğudur. 21 yaşına kadar çeşitli işlerle uğraşan ve daha sonra Altındağ Belediyesi'nin tiyatro kursları ile oyunculukla tanışan Berkan Şal, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünü kazandı.
İmkansızlıklar nedeniyle üçüncü sınıfta okulu bıraktı. Hayatına çeşitli mekanlarda ses yönetmeni, DJ ve işletmeci olarak olarak devam ederken, yolları Erdal Beşikçioğlu ile kesişti ve Erdal Beşikçioğlu'nun ısrarıyla bir tiyatro oyunuyla oyunculuğa geri döndü. Ankara'da doğup büyüdüğü ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin de Ankara odaklı bir dizi olması sebebiyle teklif almış ve profesyonel oyunculuk kariyeri bu dizide "Akbaba" karakteri ile başlamıştır.
46 Yok Olan (2016) - Salim
Reaksiyon (2014) - Ceset Tayfun
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) - İsmet Arif Karasu (Akbaba)
Payitaht: Abdülhamid (2017) - Hiram
İsimsizler (2017) - Hatem
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