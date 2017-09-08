İsimsizler yeni sezon ne zaman başlıyor? Kadroya yeni katılan isimler kimdir?

İsimsizler yeni sezona ne zaman başlayacak sorusu, diziyi yakından takip eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezon finalinde helikopter kazası geçiren ve kurtulup kurtulmayacağı merak edilen Fatih ve ekibi, yeni sezonda kazandıkları yaşam mücadelesini, devletlerinin bekası için kullanacak. İşte, merakla beklenen İsimsizler yeni sezon fragmanı ve diziye katılan oyuncular hakkında detaylı bilgiler
İsimsizler'in yeni sezonda da geçtiğimiz yıl olduğu gibi her pazartesi günü ekranlara gelecek.
YENİ SEZONDA 4 İSİM KADRODA
Çok yakında izleyicisi ile buluşacak olan İsimsizler’in kadrosuna Atsız Karaduman, Kayra Şenocak ve Osman Wöber dahil olmuştu. Yayınlanan fragmanları ile büyük etki yaratan İsimsizler’in yeni bölümleri şimdiden ilgiyle bekleniyor.
Mert Öcal, Kürşat Alnıaçık, Berkan Şal ve Hande Soral da kadroda…
Yeni sezonda kadroya dahil olan başarılı oyunculardan ; Mert Öcal “Tufan”, Kürşat Alnıaçık “Kudret”, Berkan Şal “Hatem” , Hande Soral ise “Handan” olarak izleyici karşısına çıkacaklar.
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