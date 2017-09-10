İsimsizler yeni sezon ilk bölüm fragmanı heyecan yarattı! Kadro yenilendi

İsimsizler yeni bölümü için heyecan dorukta! 19 Haziran Pazartesi günü sezon finali yapan İsimsizler, yarın akşam yayınlanacak olan 14. bölümüyle yeni sezonun açılışını yapacak. Geçtiğimiz sezon finalinde helikopter kazası geçiren Fatih ve ekibini bekleyen sürprizlerin yanı sıra kadrodaki yeni isimler şaşırtacak. İşte İsimsizler’in yeni sezon ilk bölümünden detaylar ve yenilenen kadronun ayrıntıları!

Fatih Keskin hiç tanımadığı bir mekanda uyanır. Helikopter kazasından sonra ne olduğunu hatırlayamamaktadır. Hasta yatağında daha ne olduğunu anlayamadan silahlı baskına uğrayan Fatih’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Virankaya’da değil, İstanbul'da olduğunu görecek olan Fatih bir kez daha amansız bir mücadelenin içine düşerken, bir yandan cevaplanması gereken onlarca sorunun da cevaplarını arayacaktır. Fatih Keskin hiç tanımadığı bir mekanda uyanır. Helikopter kazasından sonra ne olduğunu hatırlayamamaktadır. Hasta yatağında daha ne olduğunu anlayamadan silahlı baskına uğrayan Fatih’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Virankaya’da değil, İstanbul'da olduğunu görecek olan Fatih bir kez daha amansız bir mücadelenin içine düşerken, bir yandan cevaplanması gereken onlarca sorunun da cevaplarını arayacaktır.



YENİ SEZONDA 4 İSİM KADRODA



Çok yakında izleyicisi ile buluşacak olan İsimsizler’in kadrosuna Atsız Karaduman, Kayra Şenocak ve Osman Wöber dahil olmuştu. Yayınlanan fragmanları ile büyük etki yaratan İsimsizler’in yeni bölümleri şimdiden ilgiyle bekleniyor. Mert Öcal, Kürşat Alnıaçık, Berkan Şal ve Hande Soral da kadroda…



Yeni sezonda kadroya dahil olan başarılı oyunculardan ; Mert Öcal “Tufan”, Kürşat Alnıaçık “Kudret”, Berkan Şal “Hatem” , Hande Soral ise “Handan” olarak izleyici karşısına çıkacaklar.