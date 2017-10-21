İsimsizler yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahne.. İşte internete özel fragman

Başkan Fatih'e Kurmay'dan gizli bir görev verir. Bu hafta İsimsizler'in hedefinde perde arkasındaki asıl güç olan Kuşçu vardır. Fatih, Kuşçu'nun karşısına çıktığında ne olacak? Bu hesaplaşmanın sonunda kazanan kim olacak? Kor Yakup, kızı Damla'yı Kudret'ten alabilecek mi, yoksa Kudret'in Damla için başka bir planı mı var?

İsimsizler 19.Bölüm fragmanı yayınlandı. İsimsizler yine nefesleri kesecek bir operasyona gidiyor! Dayı'nın söylediği sözler ise yürekleri dağlıyor. Dayı, söylediği sözlerle yine herkesin yüreğine dokunuyor! İsimsizler yeni gününde yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Kanal D'de!

İsimsizler 18. Bölümde neler yaşandı?

Fatih, kendisi için asıl hedef olan Afran'ı elinden kaçırır. Fatih, hain olduğuna inandığı amcasını ele geçirip infaz etmek için mücadele ederken, Kurmay da Afran'ın hayatını kurtarmak ve planını devam ettirmek için uğraşır. Afran'ın yerini öğrenen Fatih, Dayı ve Murat'ı yanına alır gider. Kurmay da, Fatih'i engellemek için Handan'la aynı adrese gider. Kudret'in daha tehlikeli başka bir plan yaptığını ise kimse bilmiyordur.