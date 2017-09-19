İsimsizler son bölüm sonrası 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İsimsizler son bölümü ile izleyenleri aksiyona doyurdu. Paralel yapının ülke üzerinde oynadığı oyunları bozmak için çaba gösteren Fatih ve ekibi, Kor Yakup'un desteği ile şehirdeki terör odaklarını bitirmeye çabalayacaktır. İsimsizler son bölümünde operasyonlar teröristleri hayli korkutacaktır. İşte, İsimsizler son bölümü ve 16. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

İsimsizler 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fatih, Kudret'in binasının önünde Kor Yakup'la karşı karşıya gelmiştir. İki tarafta birbirlerine silah doğrultmuşlarken, yukarıdan kim olduğunu bilmedikleri bir kadın düşer. Fatih ve arkadaşları polis gelmeden bina önünden ayrılır.

Kurmay onlara Kor Yakup'la birlikte çalışacaklarını söyler. Başta Dayı olmak üzere bu kimsenin hoşuna gitmemiştir. İsimsizler ele geçirdikleri bir istihbarat sonucunda Kudret'in büyük bir terör saldırısı planladığını öğrenir. Zamanları azdır. İpuçlarını birleştiririler. Terör saldırısını önlemek için Kor Yakup'la birlikte İstanbul'un tehlikeli sokaklarına inerler.

İSİMSİZLER DİZİSİ OYUNCULARI

UĞUR GÜNEŞ (KAYMAKAM FATİH)

Fatih, Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine ataması yapılmış, umut vaat eden bir diplomat iken, son anda vazgeçer ve Virankaya’ya gitmek için gönüllü olur. Düşmanlara karşı vereceği mücadelede 7 can yoldaşı vardır Kaymakam Fatih’in.

BÜLENT ALKIŞ (HASAN BOZKIRLI)

Keskin nişancılık konusunda uzman bir Özel Harekat polisidir. Yozgatlıdır. Hasan’a çevresindeki herkes “dayı” diye hitap eder. Etrafındakiler hem saygı gösterir hem de biraz çekinir bu koca kurttan.

SEDAT MERT (OLCAY DEMİR)