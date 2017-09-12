İsimsizler, sezona iddialı başladı ve tüm kategorilerde birinci oldu !

Yayınlanan bölümü ile sezona iddialı bir başlangıç yapan İsimsizler, tüm kişilerde 5,24 reyting ve 16,24 izlenme payı, AB'de 5,92 reyting ve 17,82 izlenme payı ve ABC1’de ise 5,60 reyting 16,96 izlenme payı ile tüm programlar arasında birinci oldu.

#Vatanİçin etiketi ile sosyal medyada yer alan İsimsizler, yayına başladığı andan itibaren uzun süre gündemde kaldı.

İlk sezonda vatanları için isimlerinden vazgeçen kahramanlar bu kez geçmişlerinden de vazgeçtiler. Şanlı Türk bayrağına el basarak yemin eden İsimsizler, şimdi büyük düşmanlarına karşı bir aradalar.

İzleyiciyi derinden etkileyen sahnede; Fatih Kesin, “Olağanüstü şartlar olağanüstü çözümler gerektirir. Biz bir kere yere yemin ettik. Elimizde ecdadımızın emanet ettiği sancağı, sırtımızda vatanın yükünü taşıyoruz. Biz bu ülke için isimlerinden vazgeçenleriz. Ne bayrağımızı indirtiriz ne de toprağımızın zerresini terk ederiz. Biz bundan sonra bu çatı altında düşmanın peşindeyiz.” Dayı, “Aramızda düşmanlarımıza karşı yaktığımız mermilerin hakkı için, bu uğurda verdiğimiz şehitlerimizin kanlarının hakkı için bizim de kanlarımız bayrağımızın al rengine helal olsun!” sözleri ile bayrağa el basıp haklarını helal ettiler.

İsimsizler, yeni bölümü ile pazartesi akşamı Kanal D’de !