İsimsizler neden yok? İsimsizler hangi gün yayınlanacak?

İsimsizler neden yok sorusu Kanal D tarafından cevaplandı. Sevilen dizinin yayın tarihinin değiştiğini açıklayan Kanal D, yeni yayın gününü duyurdu

İSİMSİZLER HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

İsimsizler heyecan ve merakla beklenen yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

9 Ekim pazartesi yayınlanan İsimsizler son bölümde, herkesi şaşırtan gelişmeler üst üste yaşanmıştı. Kurmay'ın emri ile İstanbul'a gelen ve Kudret'in örgütüne giren Afran, bir anda karşısında Fatih'i bulmuştu. Kudret'in uzun zamandır planladığı sevkiyat işini öğrenen ve oraya baskına giden Fatih, orada amcası Afran'ı görünce şok olmuştu. Amcasının gerçek kimliğini bilmeyen ve onu bir hain olarak bilen Fatih, ikince defa onu elinden kaçırınca ise işin rengi değişmişti.

Öte yandan planlarına bir yenisini ekleyen Kudret, tüm ekibi Afran sayesinde tuzağa düşürmüştü. Kudret'in adamları tarafından tuzağa düşürülen ekipten Handan vurulmuştu. Handan'ın vurulması Fatih'i derinden sarmıştı. Peki yeni bölümde Handan'a ne olacak?

İsimsizler 19. Yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

İsimsizler yayınlanan son bölümün ardından 19.Yeni Bölüm fragmanı yayında! İsimsizler merakla beklenen yeni bölümüyle 21 Ekim Cumartesi 20.00'de Kanal D'de!