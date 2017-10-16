İsimsizler neden yok? İsimsizler hangi gün yayınlanacak?

İsimsizler neden yok sorusu Kanal D tarafından cevaplandı. Sevilen dizinin yayın tarihinin değiştiğini açıklayan Kanal D, yeni yayın gününü duyurdu
İSİMSİZLER HANGİ GÜN YAYINLANACAK?
İsimsizler heyecan ve merakla beklenen yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.
9 Ekim pazartesi yayınlanan İsimsizler son bölümde, herkesi şaşırtan gelişmeler üst üste yaşanmıştı. Kurmay'ın emri ile İstanbul'a gelen ve Kudret'in örgütüne giren Afran, bir anda karşısında Fatih'i bulmuştu. Kudret'in uzun zamandır planladığı sevkiyat işini öğrenen ve oraya baskına giden Fatih, orada amcası Afran'ı görünce şok olmuştu. Amcasının gerçek kimliğini bilmeyen ve onu bir hain olarak bilen Fatih, ikince defa onu elinden kaçırınca ise işin rengi değişmişti.
Öte yandan planlarına bir yenisini ekleyen Kudret, tüm ekibi Afran sayesinde tuzağa düşürmüştü. Kudret'in adamları tarafından tuzağa düşürülen ekipten Handan vurulmuştu. Handan'ın vurulması Fatih'i derinden sarmıştı. Peki yeni bölümde Handan'a ne olacak?
İsimsizler 19. Yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?
İsimsizler yayınlanan son bölümün ardından 19.Yeni Bölüm fragmanı yayında! İsimsizler merakla beklenen yeni bölümüyle 21 Ekim Cumartesi 20.00'de Kanal D'de!
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün