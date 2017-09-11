İsimsizler dizisinin Kudret'i Kürşat Alnıaçık kimdir?

İsimsizler dizisinin yeni sezonunda Kudret karakteriyle ekranlara gelecek olan Kürşat Alnıaçık, izleyiciler için merak konusu oldu. İşte, İsimsizler dizisinin Kudret'i Kürşat Alnıaçık hakkında detaylı bilgiler

İSİMSİZLER DİZİSİNİN KUDRET'İ KÜRŞAT ALNIAÇIK KİMDİR?

1 Ocak 1962 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Kürşat Alnıaçık, duayen Tiyatrocu Prof. Dr. Raik Alnıaçık'ın oğludur.

1981 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1985 yılında mezun oldu ve İngiliz hükümetinin vermiş olduğu bir bursla İngiltere'ye gitti. Bu arada, 1983–1984 senesinde Geyvan McMillen'la tanıştı. Ondan modern dans eğitimi almaya başladı. Bu eğitim bir yıl kadar sürdü. İngiltere'ye gittiği zaman da onun tavsiyesi üzerine London Content Dance School'da devam etti. İngiltere'de kaldığı bir yıl süresince tiyatro bursunun yanı sıra dans eğitimini de bu şekilde sürdürdü.

1986–1987 döneminde Türkiye'ye döndü ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer olarak göreve başladı. O günden beridir modern dansı bir hobi olarak, tiyatronun yanında yürütmektedir. Bursa'daki stajyerlik döneminde Uludağ Üniversitesi'nde herkese modern dans dersleri verdi. Dokuz yıl boyunca bir eğitim kurumunda lise müzikal kulübüne modern dans eğitmenliği yaptı. Ayrıca Türkiye'ye döndüğü yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2008/2009 sezonunda Kent Oyuncuları'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. "Bakır" karakteriyle Sakarya Fırat'da oynadı.

Rol aldığı diziler;

İsimsizler 2017 Kudret

Diriliş: Ertuğrul 2016 Ural Bey

Kara sevda 2015 Önder Sezin

Medcezir 2014-2015 Turunç Nadir

Kayıp 2013 Murat

Sakarya Fırat 2009 Bakır

Kuzey Rüzgarı 2007-2008 Demir Hakman

Azap Yolu 2006

Adak 2006 Cemal

İki Aile 2006 Atilla Türel

Aynalar 2005 Dursun

Berivan 2002

Deli Yürek 1998-2002 Savaş Doğan

Sıcak Saatler 1998 Ceyhun Emre

Kaldırım Çiçeği 1996

Sahte Dünyalar 1995

Süper Baba 1993 Haluk Şahsuvaroğlu

Yıldızlar Gece Büyür 1991 Aykut

Sessiz Fırtına 1989