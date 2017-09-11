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İsimsizler dizisinin Kudret'i Kürşat Alnıaçık kimdir?

İsimsizler Kudret, yeni sezonun başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin sevilen dizisi İsimsizler'e katılım sağlayan Kürşat Alnıaçık, Kudret karakterine can verecek. Peki, İsimsizler Kudret karakterini canlandıracak olan Kürşat Alnıaçık kimdir? İşte, deneyimli oyuncu hakkında bazı bilgiler

Hürriyet Haber
11.09.2017 - 16:47

İsimsizler dizisinin yeni sezonunda Kudret karakteriyle ekranlara gelecek olan Kürşat Alnıaçık, izleyiciler için merak konusu oldu. İşte, İsimsizler dizisinin Kudret'i Kürşat Alnıaçık hakkında detaylı bilgiler

İSİMSİZLER DİZİSİNİN KUDRET'İ KÜRŞAT ALNIAÇIK KİMDİR?

1 Ocak 1962 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Kürşat Alnıaçık, duayen Tiyatrocu Prof. Dr. Raik Alnıaçık'ın oğludur.

1981 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1985 yılında mezun oldu ve İngiliz hükümetinin vermiş olduğu bir bursla İngiltere'ye gitti. Bu arada, 1983–1984 senesinde Geyvan McMillen'la tanıştı. Ondan modern dans eğitimi almaya başladı. Bu eğitim bir yıl kadar sürdü. İngiltere'ye gittiği zaman da onun tavsiyesi üzerine London Content Dance School'da devam etti. İngiltere'de kaldığı bir yıl süresince tiyatro bursunun yanı sıra dans eğitimini de bu şekilde sürdürdü.

1986–1987 döneminde Türkiye'ye döndü ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer olarak göreve başladı. O günden beridir modern dansı bir hobi olarak, tiyatronun yanında yürütmektedir. Bursa'daki stajyerlik döneminde Uludağ Üniversitesi'nde herkese modern dans dersleri verdi. Dokuz yıl boyunca bir eğitim kurumunda lise müzikal kulübüne modern dans eğitmenliği yaptı. Ayrıca Türkiye'ye döndüğü yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2008/2009 sezonunda Kent Oyuncuları'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. "Bakır" karakteriyle Sakarya Fırat'da oynadı.

Rol aldığı diziler;

İsimsizler 2017 Kudret
Diriliş: Ertuğrul 2016 Ural Bey
Kara sevda 2015 Önder Sezin
Medcezir 2014-2015 Turunç Nadir
Kayıp 2013 Murat
Sakarya Fırat 2009 Bakır
Kuzey Rüzgarı 2007-2008 Demir Hakman
Azap Yolu 2006
Adak 2006 Cemal
İki Aile 2006 Atilla Türel
Aynalar 2005 Dursun
Berivan 2002
Deli Yürek 1998-2002 Savaş Doğan
Sıcak Saatler 1998 Ceyhun Emre
Kaldırım Çiçeği 1996
Sahte Dünyalar 1995
Süper Baba 1993 Haluk Şahsuvaroğlu
Yıldızlar Gece Büyür 1991 Aykut
Sessiz Fırtına 1989

Son Güncelleme : 11.09.2017 - 16:47
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