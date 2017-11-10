İsimsizler 22. bölüm fragmanında canlı bombalar durdurulabilecek mi?

İsimsizler 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Handan çok önemli bir bilgi ele geçiriyor! Fatih, canlı bombaları durdurabilecek mi? İşte, İsimsizler yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

İstanbul sabah erken saatlerde gerçekleşen terör saldırısının şokunu yaşamaktadır. Fatih'ler patlamanın olduğu emniyet binasına yetişmişler ve yardım etmektedirler. Canlı bombanın yankısı, örgüt kampına kadar ulaşmıştır. Kampta duyduğu haber Afran'ı harekete geçirir. İstanbul'da başka canlı bombalar da vardır. Bunu öğrenen Fatih'ler için şehirde bir kaçma kovalamaca başlar.

Bombaların izini bulmak ve engellemek için, her taşın altına bakarlar. Kudret bu durumu keyifle izlerken, Handan da bombaları engellemek için elinden geleni yapar. Fatih, Handan'dan iyiden iyiye şüphelenmeye başlamıştır. İsimsizler, başka bir patlama olmadan, bu terör saldırılarını engelleyebilecekler mi? Kamptan kaçmayı başaran Damla'yı ne gibi sürprizler bekliyor?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Örgütün Kuzey Irak sınırına yakın Türkmen bölgesinde bir köye saldırı yapacağı anlaşılmıştır. Fatih, Dayı, Murat, Tufan ve Korkut saldırının yapılacağı köydedir.

Handan, uydu takibinden gelenlerin ne kadar kalabalık olduğunu görür. İsimsizler köylülerle birlikte bir savunma hattı kursalar da düşman kolay pes etmeyecektir. İsimsizler Kuzey Irak'taki Türkmen köyünde, Türkiye sınırını korumak için, sonu belli olmayan bir savaşın içine girerler. Başarılı olup geri dönebilecekler mi?

Handan İstanbul'da onlara ne kadar destek verebilecek?

Kor Yakup Handan'ın verdiği bir ipucu ile Kudret'e ulaşmak için Ahırkapı'ya gider. Kudret'in Ahırkapı'da herkesi şok edecek kötü sürprizi nedir?