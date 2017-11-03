İsimsizler 21. bölüm fragmanında Fatih ve ekibi mücadeleye devam ediyor

İsimsizler 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kor Yakup, kızını Kudret'in elinden kurtarabilecek mi? Fatih, Kudret'in hain planlarını bozabilecek mi? İşte, İsimsizler yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Örgütün Kuzey Irak sınırına yakın Türkmen bölgesinde bir köye saldırı yapacağı anlaşılmıştır. Fatih, Dayı, Murat, Tufan ve Korkut saldırının yapılacağı köydedir.

Handan, uydu takibinden gelenlerin ne kadar kalabalık olduğunu görür. İsimsizler köylülerle birlikte bir savunma hattı kursalar da düşman kolay pes etmeyecektir. İsimsizler Kuzey Irak'taki Türkmen köyünde, Türkiye sınırını korumak için, sonu belli olmayan bir savaşın içine girerler. Başarılı olup geri dönebilecekler mi?

Handan İstanbul'da onlara ne kadar destek verebilecek?

Kor Yakup Handan'ın verdiği bir ipucu ile Kudret'e ulaşmak için Ahırkapı'ya gider. Kudret'in Ahırkapı'da herkesi şok edecek kötü sürprizi nedir?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Afran, Fatih'e, kampta öğrendiği büyük tehlikeyi anlatır ve uyarır. Afran’ın uyarısı İsimsizleri nasıl etkileyecek?

Kudret, Handan'ı ihanet suçuyla infaz etmek üzereyken gelen telefon, her şeyi değiştirir. Handan kendisini koruyan bu gizemli güçle birlikte bambaşka bir oyunun içine girer.

Acı bir olay, büyük bir sır ve nefesleri kesen aksiyonuyla İsimsizler, herkesi ekran karşısına kilitleyecek.