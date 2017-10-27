İsimsizler 20. bölüm 2. fragmanı merak uyandırdı

İsimsizler 20. bölüm 2. fragmanıyla önemli gelişmeleri gözler önüne serdi. İsimsizler yeni bölüm fragmanında Fatih ve ekibi, düşman nereden gelirse gelsin bu vatan uğruna daima siper olmaktan vazgeçmemek üzere bir araya geliyor. Fatih ve ekibi düşmana karşı tek yürek oluyor ve al bayrağın üzerinde, bu vatan için her daim siper olmaya hazır olduklarının bir kez daha altını çiziyor! İsimsizler yeni bölümüyle cumartesi 20.00'de Kanal D'de!





Kudret, Handan'ı ihanet suçuyla infaz etmek üzereyken gelen telefon, her şeyi değiştirir. Handan kendisini koruyan bu gizemli güçle birlikte bambaşka bir oyunun içine girer.Afran, Fatih'e, kampta öğrendiği büyük tehlikeyi anlatır ve uyarır. Afran’ın uyarısı İsimsizleri nasıl etkileyecek? Acı bir olay, büyük bir sır ve nefesleri kesen aksiyonuyla İsimsizler, herkesi ekran karşısına kilitleyecek.