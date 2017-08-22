İsimsizler 2. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon ne zaman?

İsimsizler 2. sezonundan ilk görüntüler geldi. Uğur Güneş, Bülent Alkış, Sedat Mert, Taner Ertürkler ve Volkan Keskin’in başrollerini paylaştığı İsimsizler’in yeni sezon tanıtım fragmanına Fatih Keskin’in hastane odasındaki görüntüleri damga vurdu. Fragmanının sonunda ‘Fatih Keskin sen öldün.’ cümlesi ise kafalarda soru işareti bıraktı. İsimsizler sezon finali bölümünde Fuat'ın anlatacağı sırlar ile hizmetin tüm oyunlarını ifşa etmek isteyen ve onu Ankara'ya götürmeye karar veren Fatih ve Dayı’nın içinde bulundukları helikopterle düşmüştü. Fatih ve Dayı’nın akıbetini merak eden izleyiciler, heyecanla İsimsizler dizisinin yeni sezonunu bekliyordu. Peki yeni sezon tarihi belli oldu mu?



İsimler 2. sezonuyla Eylül ayında yeni gelişmeleriyle kaldığı yerden devam edecek.



Fatih ve ekip, Dayı’ya engel olamadı ve Dayı tetiği çekti. Dayı’nın silahını ateşlemesi, İsimsizler ekibinin başına gelecek felaketlerin de başlangıcı oldu. Diğer tarafta Berfin, ailesini katleden kişinin Bozan olduğunu öğrendi. Bozan, Berfin’e infaz emrini verenin Gözcü olduğunu söyledi. Berfin, Gözcü ile hesaplaşırken, Bozan ise kendisini ele veren Heja’nın peşine düştü.