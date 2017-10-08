İsimsizler 18. bölüm fragmanında Fatih ve ekibi sevkiyatı durduruyor

İsimsizler 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Handan'ın sakladığı sır ne? Fatih, Hasan ve Murat, farklı bir yola mı gidecek? Afran, yaralı bir şekilde Kudret'in eline geçer. Kudret'in Afran ile ilgili planı ne? İşte, İsimsizler 18. bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Fatih, kendisi için asıl hedef olan Afran'ı elinden kaçırır. Fatih, hain olduğuna inandığı amcasını ele geçirip infaz etmek için mücadele ederken, Kurmay da Afran'ın hayatını kurtarmak ve planını devam ettirmek için uğraşır. Afran'ın yerini öğrenen Fatih, Dayı ve Murat'ı yanına alır gider. Kurmay da, Fatih'i engellemek için Handan'la aynı adrese gider. Kudret'in daha tehlikeli başka bir plan yaptığını ise kimse bilmiyordur.

Fatih, Afran'ı infaz mı edecek; Kurmay, hayatını mı kurtaracak? Yoksa, Afran yoluna Kudret ve örgüt içinde devam mı edecek?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kudret sınır ötesine büyük ve çok önemli bir sevkiyat yapacaktır. Bu sevkiyatı yönetmek için örgüt, en güvendiği adamlarından birini dağdan şehre göndermiştir. İsimsizler'in çok yakından tanıdığı bu ismin aniden ortaya çıkmasıyla Fatih büyük bir şok yaşayacaktır.

Fatih, bu gelişmeler karşısında Kurmay'ın bütün itirazlarına rağmen müthiş bir karşı operasyona imza atacaktır. Dağdan gelen ve İsimsizler'in çok yakından tanıdığı kişi kimdir? Kudret'in sınırları değiştirecek kadar önemli dediği sevkiyat nedir? Ve en önemlisi İsimsizler Türkiye üzerinde oynanan bu büyük oyunu bozabilecekler midir?