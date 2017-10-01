İsimsizler 17. bölüm fragmanında Fatih ve ekibi pusuya düşüyor

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İsimsizler yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi İsimsizler yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Fatih ve ekibi hain bir pusuya düşürülecek. İşte, İsimsizler yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Kudret sınır ötesine büyük ve çok önemli bir sevkiyat yapacaktır. Bu sevkiyatı yönetmek için örgüt, en güvendiği adamlarından birini dağdan şehre göndermiştir. İsimsizler'in çok yakından tanıdığı bu ismin aniden ortaya çıkmasıyla Fatih büyük bir şok yaşayacaktır.

Fatih, bu gelişmeler karşısında Kurmay'ın bütün itirazlarına rağmen müthiş bir karşı operasyona imza atacaktır. Dağdan gelen ve İsimsizler'in çok yakından tanıdığı kişi kimdir? Kudret'in sınırları değiştirecek kadar önemli dediği sevkiyat nedir? Ve en önemlisi İsimsizler Türkiye üzerinde oynanan bu büyük oyunu bozabilecekler midir?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kudret İstanbul'u kana bulayacak bir terör saldırısı tertiplemiştir. Bu planından kimsenin haberi yoktur. İpuçlarını birleştiren Handan, Kudret'in peşine düşer.

Murat hiç ummadığı bir yerden yardım alsa da Hatem ve adamlarının nefeslerini ensesinde hissetmektedir. İsimsizler'in ise bir kayba daha tahammülleri yoktur. Ne olursa olsun Murat'ı kurtaracaklardır.

Kudret ise hazırladığı tuzağın tıkır tıkır işlediğini görüp keyiflenmektedir. Ama bilmediği şey Handan'ın onu adım adım takip ettiğidir.