İsimsizler 16. bölüm fragmanında Murat kurtulacak mı?

Kanal D ekranlarının soluksuz olarak takip edilen dizisi İsimsizler yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi İsimsizler yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kudret İstanbul'u kana bulayacak bir terör saldırısı tertiplemiştir. İşte, İsimsizler yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Kudret İstanbul'u kana bulayacak bir terör saldırısı tertiplemiştir. Bu planından kimsenin haberi yoktur. İpuçlarını birleştiren Handan, Kudret'in peşine düşer.

Murat hiç ummadığı bir yerden yardım alsa da Hatem ve adamlarının nefeslerini ensesinde hissetmektedir. İsimsizler'in ise bir kayba daha tahammülleri yoktur. Ne olursa olsun Murat'ı kurtaracaklardır.

Kudret ise hazırladığı tuzağın tıkır tıkır işlediğini görüp keyiflenmektedir. Ama bilmediği şey Handan'ın onu adım adım takip ettiğidir.

Nefes nefese geçecek bu bölümde Kudret'in hain planı nedir? İsimsizler ölümün kucağından Murat'ı alabilecek midir? Ve İsimsizler'e yardım eden kahramanlar kimlerdir?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Fatih, Kudret'in binasının önünde Kor Yakup'la karşı karşıya gelmiştir. İki tarafta birbirlerine silah doğrultmuşlarken, yukarıdan kim olduğunu bilmedikleri bir kadın düşer. Fatih ve arkadaşları polis gelmeden bina önünden ayrılır.

Kurmay onlara Kor Yakup'la birlikte çalışacaklarını söyler. Başta Dayı olmak üzere bu kimsenin hoşuna gitmemiştir. İsimsizler ele geçirdikleri bir istihbarat sonucunda Kudret'in büyük bir terör saldırısı planladığını öğrenir. Zamanları azdır. İpuçlarını birleştiririler. Terör saldırısını önlemek için Kor Yakup'la birlikte İstanbul'un tehlikeli sokaklarına inerler.