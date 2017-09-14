İsimsizler 14. bölüm sonrası 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İsimsizler 15. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından araştırılmaya başlandı. Ekranların aksiyon dolu dizisi İsimsizler, yeni sezona 14. bölümü ile giriş yaptı. Dayı ve Fatih'in birlikte mücadele vereceği yeni sezonda aksiyon doruklara ulaşacak. Peki, yayınlanan son bölümün ardından İsimsizler 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, konuyla ilgili merak edilen detaylar
İsimsizler 15. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fatih Keskin hiç tanımadığı bir mekanda uyanır. Helikopter kazasından sonra ne olduğunu hatırlayamamaktadır. Hasta yatağında daha ne olduğunu anlayamadan silahlı baskına uğrayan Fatih’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Virankaya’da değil, İstanbul'da olduğunu görecek olan Fatih bir kez daha amansız bir mücadelenin içine düşerken, bir yandan cevaplanması gereken onlarca sorunun da cevaplarını arayacaktır.
İSİMSİZLER 14. SON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU
Yayınlanan bölümü ile sezona iddialı bir başlangıç yapan İsimsizler, tüm kişilerde 5,24 reyting ve 16,24 izlenme payı, AB'de 5,92 reyting ve 17,82 izlenme payı ve ABC1’de ise 5,60 reyting 16,96 izlenme payı ile tüm programlar arasında birinci oldu.
#Vatanİçin etiketi ile sosyal medyada yer alan İsimsizler, yayına başladığı andan itibaren uzun süre gündemde kaldı.
İlk sezonda vatanları için isimlerinden vazgeçen kahramanlar bu kez geçmişlerinden de vazgeçtiler. Şanlı Türk bayrağına el basarak yemin eden İsimsizler, şimdi büyük düşmanlarına karşı bir aradalar.
İzleyiciyi derinden etkileyen sahnede; Fatih Kesin, “Olağanüstü şartlar olağanüstü çözümler gerektirir. Biz bir kere yere yemin ettik. Elimizde ecdadımızın emanet ettiği sancağı, sırtımızda vatanın yükünü taşıyoruz. Biz bu ülke için isimlerinden vazgeçenleriz. Ne bayrağımızı indirtiriz ne de toprağımızın zerresini terk ederiz. Biz bundan sonra bu çatı altında düşmanın peşindeyiz.” Dayı, “Aramızda düşmanlarımıza karşı yaktığımız mermilerin hakkı için, bu uğurda verdiğimiz şehitlerimizin kanlarının hakkı için bizim de kanlarımız bayrağımızın al rengine helal olsun!” sözleri ile bayrağa el basıp haklarını helal ettiler.
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