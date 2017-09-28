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    Hürriyet >Gündem>'İşimizi versinler açlık grevini bırakırız'

    'İşimizi versinler açlık grevini bırakırız'

    ANKARA
    28.09.2017 - 23:36 | Son Güncelleme:

    Kanun hükmünde kararname ile işten çıkarıldığı için başladığı açlık grevinin 205. günündeki öğretmen Semih Özakça, dün tekerlekli sandalyeyle çıktığı duruşmada işlerini geri istediklerini yineledi. Akademisyen Nuriye Gülmen’in “tıbben sakıncalı olacağı” gerekçesiyle getirilmediği duruşmada mahkeme, tutukluluklarının devamına karar verdi.

    AÇLIK grevlerini cezaevinde de sürdüren eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı dava dün Sincan’daki Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Semih Özakça tekerlekli sandalye ile mahkemeye çıkarılırken, Nuriye Gülmen ise Numune Hastanesi’nce gönderilen “Sanığın duruşmaya katılmasının tıbben sakıncalı olacağı” yazısı nedeniyle duruşmaya getirilmedi. Oldukça zayıfladığı dikkat çeken Özakça’nın etrafına jandarma etten duvar ördü, yanına kimse yaklaştırılmadı.

    ‘AKP EKMEĞİMLE TERBİYE ETMEK İSTEDİ’
    Mahkeme Başkanı, Özakça’ya örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili avukat sınırlaması getirildiğini anımsattı ve kendisinden üç avukat seçmesini istedi. Özakça “Bu bir dayatmadır. Bize yapılan zulüm ve baskının parçasıdır. Bunu kabul etmiyorum. Benim yüzlerce avukatım var” dedi. Ancak, mahkeme bu konuda yapılan itirazı reddetti. Özakça, çok büyük taleplerinin olmadığını, sadece işlerini istediklerini belirterek savunmasında özetle şunları söyledi: “Nuriye’yi iki gün önce Numune’ye, duruşmaya getirmemek için kaldırdılar. Zorla müdahale insanlık suçudur. Süleyman Soylu bizimle ilgili çok şey söyledi, inandıramadı insanları, bakanlık eliyle kitapçık yayınladı. Soylu bizi hedef gösterdi, terörist ilan etti, peki bu mahkeme niye kuruldu? Asıl suç olan budur. Zorla müdahale için götüreceklerini düşünüp annemle vedalaştım. Fotoğraf dahi çektirmemize izin vermediler. Amaçları bizi unutturup zorla müdahale edip, bizi yaşayan ölü haline getirmekti. Son olarak şunu söylemek istiyorum; Verin kararınızı perde kapansın. Kimse bu adaletsizlik karşısında aman dilemeyi beklemesin. Onuruyla ekmeğini kazanan bir sınıf öğretmeniyken önce işimden atıldım. İktidar işimizi bize geri verseydi aç kalmazdık. AKP ekmeğimle beni terbiye etmek istedi.

    ‘AĞAÇ KÖKÜ DE DEĞİL ÖMRÜMÜZDEN YİYORUZ’
    ‘İhraç edilenler ağaç kökü yesin’ diyen bakana sesleniyorum, onu da yemiyoruz. Ömrümüzden yiyoruz. İşimizi geri alıncaya kadar açlık grevi eylemine devam edeceğim. Biz devrim olsun, AKP gitsin diye açlık grevi yapmıyoruz. İşimizi geri istiyoruz bunun için açlık grevi yapıyoruz. Bu kadar. İktidar açlık grevlerini basit olan işe iade ile bitirebilirdi. Bunu yapmayarak saldırarak yok etmeyi tercih etti. İşimizi versinler açlık grevini bırakırız.”

    KARAR: GÜLMEN DURUŞMAYA GETİRİLSİN
    Davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanıkların gelecek duruşmaya getirilmesine, Nuriye Gülmen’in gerekirse duruşma salonunda tıbbi ekipman kurularak hazır edilmesine, bunun mümkün olmaması durumunda savunmasının bulunduğu ortamda alınmasına karar verdi. Duruşma 20 Ekim’e ertelendi. 

    Etiketler: açlık grevi , Semih Özakça , gazetehaberleri
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