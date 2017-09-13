Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>İsim benzerliği nedeniyle cinayete kurban gitti

    İsim benzerliği nedeniyle cinayete kurban gitti

    DHA
    13.09.2017 - 20:16 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 20:17

    Kayseri'de 2 gün önce tabanca ile vurularak öldürülen 34 yaşındaki Mustafa Demirkol'un, isim benzerliği yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

    Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi'nde 2 gün önce, işsiz olan Mustafa Demirkol, tabanca ile 3 yerinden vurarak öldürüldü. Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 yaşındaki Volkan Siler, 19 yaşındaki İsmet Durmuş ve 43 yaşındaki Süleyman Avcı'yı gözaltına aldı.

    Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde; uyuşturucu ticaretinde anlaşmazlık yaşadıkları Mustafa T.'yi öldürmek istedikleri ancak isim benzerliği nedeniyle Mustafa Demirkol'u öldürdükleri ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

     

    Etiketler: kayseri , Melikgazi , ölüm , Ölüm
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri