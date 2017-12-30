Işıltılı ve parlak 2018

Değişimin poster kızı

Bu yüzü bu sene her yerde göreceksiniz. 25 yaşındaki aktivist top model Adwoa Aboah’dan bahsediyoruz. 2017’de iddialı bir çıkış yaptı; Pirelli Takvimi’nden yenilenen İngiliz Vogue dergisinin kapağına birçok farklı projede yer aldı. 2017, moda endüstrisinde değişimin yılıydı. Tektip güzellik anlayışı sorgulandı; farklı olanın podyumda, kampanyalarda ve kapaklarda neden yer bulamadığı tartışıldı. Ve sonuç olarak bu klişeler büyük ölçüde kırıldı. İşte Gana asıllı İngiliz top model de bu hareketin öncülerinden. Aynı zamanda ‘Gurls Talk’ adlı bir yardım platformunun da kurucusu olan Adwoa, 2018’de değişim rüzgârlarını ardına alarak esip gürleyecek.





25 yaşındaki top model, 2018’in moda alanında en çok rağbet gören ismi olacak.





Kadın-erkek birlikte

Gucci önderliğinde başlayan Burberry ve Tom Ford’un takip ettiği ‘co-ed’ yani kadın erkek defilesini birlikte yapma’ akımı bu sene tavan yapacak. Öyle ki feminenliğin kalesi Cavalli bile bu trendi takip edeceğini açıkladı. İleride kadın-erkek moda haftalarının ayrı yapılması geleneğinin sonunun geleceği öngörülüyor.





Mikro mini çantanın yılı



Takip ettiğiniz sosyal medya fenomeninin ayağında pek yakında göreceksiniz: Tül çorap. Hayır, alıştığımız gibi siyah değil, rengârenk. Mümkünse taşlı. Senenin diğer iki yıldızı: Kredi kartını bile sığdıramayacağınız mikro mini çantalar ve en son ortaokulda taktığınız iri lastik tokalar. 2017 yılında gündemde olan arkasına basılmış havası veren tüylü baba terliği de demode oldu çok şükür.



Prada

Bu yılın rengi: Ultraviyole mor

Her yılın renk trendlerini belirleyen Pantone, bu seneyi parlak morun yılı ilan etti. Yani o indirimde bulduğunuz ‘millennial’ pembe parçaları sakince yerine bırakın.





Top modelin yeni tanımı

Reality-show’dan podyuma fırlayan Gigi Hadid ve Kendall Jenner’ın her anı filtre ve hashtag’lerle süslenen imajı moda çevresini yavaş yavaş sıkmaya başladı. Instamodel olarak tanınan bu kızlar 2018’de yerini ufaktan yeni ‘cool’ kızlara bırakacak. Buna bir örnek: Sophie Koella. Chloé’nin tasarımcısı Natacha Ramsay-Levi’nin de ilham perisi olan Sophie, aşırı ‘cool’ tarzıyla diğer tasarımcıları da peşinden koşturuyor. Selena Forrest ve Grace Hartzel, parlayacak diğer isimler.



KiraKira elbiseleri her yerde!

Bu kış iyiden iyiye vitrinleri kaplayan pullu, payetli tasarımları gönlünüzce alın. Çünkü 2018 bir ışıldama yılı olacak. Pulun payetin yeniden gündeme gelmesinin aslında tek bir sorumlusu var: KiraKira aplikasyonu. Instagram’da şıkırdamanızı sağlayan bu aplikasyon, payetli giysilerin yükselmesine neden oldu. Ama bu elbiselerde asla dekolte yok, hatta kesimleri oldukça sade...



