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    IŞİD, terör paralarını Avrupa’ya gönderiyor

    Deutsche Welle Türkçe
    08.09.2017 - 11:23 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 11:23

    AB Komisyonu’nın güvenlikten sorumlu üyesi Julian King, terör örgütü IŞİD’in Avrupa’da düzenlenen saldırılara giderek daha fazla finansman sağladığını söyledi.

    AVRUPA Parlamentosu’nun (AP) Vatandaş Hakları Komisyonu’na bilgi veren Julian King, IŞİD’e karşı Irak ve Suriye’de verilen mücadele nedeniyle örgütün paralarını bölge dışına transfer etmeye başladığına dikkati çekti. King, terörizmin giderek daha büyük çapta finansmanının ‘reel bir risk’ olduğunu vurguladı.
    BM’nin ağustos ayında hazırlığı bir raporda da IŞİD’in, bulunduğu bölgelerin dışına para transfer etmeye devam ettiği kaydedilmişti. Paraların küçük meblağlar halinde transfer edildiği, o nedenle bunların tespitinin zor olduğu belirtiliyor. Raporda IŞİD’in bu şekilde Avrupa’daki faaliyetlerini hızlandırmak istediği, “Avrupa’da temposu artan eylemlerin bunun bir göstergesi olduğu” yer alıyor.

    MALİ DURUMU GİTTİKÇE KÖTÜLEŞİYOR
    Raporda ayrıca IŞİD’in gelirini büyük oranda ham petrol ticaretinden ve kontrolü altındaki bölgelerde halktan kestiği vergilerden sağladığı da ifade ediliyor. Ancak örgütün mali durumunun gittikçe kötüleştiğine belirtiliyor.
    IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun örgütün Irak ve Suriye’deki milislerine karşı kazandığı askeri başarılar ertesinde IŞİD, kontrolü altındaki toprakların önemli bir bölümünü kaybetti. Tahminlere göre aşırı IŞİD, Irak’ta elinde bulunan toprakların yüzde 90’ını, Suriye’de ise yüzde 85’ini yitirdi.
    Geçen iki ilâ üç yıl içinde çeşitli AB ülkelerinde artan oranda IŞİD’in sorumluluğunu üstlendiği eylemler düzenlendi. Eylemlerden Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika ve İspanya etkilendi.

    Etiketler: AB Komisyonu , ışid , DEAŞ , Julian King
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