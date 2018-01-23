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    İşi karıştırınca fişini çektiler!

    DIŞ HABERLER
    23.01.2018 - 01:51 | Son Güncelleme:

    İskoçya’nın Edinburgh kentinde bir süpermarkette çalışan ‘Fabio’ isimli robot, ‘kovuldu’.

    Heriot-Watt Üniversitesi’nin deneme amaçlı geliştirdiği robot, ürünler konusunda müşterilere bilgi vermekle görevliydi. Ancak ‘Fabio’ gürültülü ortamda komutları anlamayıp ürünleri karıştırınca, ‘fişi çekildi’. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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