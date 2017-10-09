Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>İşi gücü bırakıp telefona sarıldılar!

    İşi gücü bırakıp telefona sarıldılar!

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
    09.10.2017 - 15:18 | Son Güncelleme:

    Adana’da tefecilere 13 bin lira borcu olduğunu ileri süren minibüs sürücüsü 37 yaşındaki Recep A., Atatürk Anıtı önünde başına tabanca dayayıp, eline aldığı benzin bidonuyla intihar girişiminde bulundu. Çevrede toplanan bazı kişiler ise bu sırada cep telefonlarıyla olayı görüntülemeye çalıştı.

    Olay, merkez Seyhan İlçesi’ndeki 5 Ocak Meydanı’nda meydana geldi. Minibüs şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Recep A., iddiaya göre, tefecilere olan 13 bin liralık borcunu ödeyemeyince bunalıma girdi. Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde, havaya tabancayla ateş eden Recep A., ardından silahı başına dayayıp, Atatürk Anıtı’nın önünde intihar etmek istedi.

    VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİ

    Bidon içerisindeki benzini de üzerine döken, Recep A. kendisini yakacağını söyledi. İhbar üzerine gelen çok sayıda polis çelik yelek giyerek, Recep A.’yı ikna etmeye çalıştı. Çevrede toplanan bazı kişiler ise bu sırada cep telefonlarıyla olayı görüntülemeye çalıştı.

    Polislere direnen Recep A.’yı ikna için eşi Çiğdem A. da çelik yelek giydirilerek olay yerine getirildi ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerineÿdevreye giren Özel Harek?t ekipleriÿuzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağlayıp,ÿRecep A.’yı etkisiz hale getirmek için beklemeye başladı. Yakın arkadaşlarının da çabası sonucu Recep A., 1 saat sonra elindeki silah ve benzin bidonunu bırakıp, polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Recep A., ifade için polis merkezine götürüldü.

    Etiketler: ADANA , Fotoğraf , intihar girişimi , Son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri