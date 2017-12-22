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    İşi abarttı, bebeğinin adını Bitcoin koydu!

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 07:20 | Son Güncelleme:

    Dünyanın gündemine oturmuş ve şu anda değeri 16.000 dolara tekabül eden Bitcoin'den zengin olan Oleg, doğan bebeğinin adını Bitcoin koydu.

    Şu anda 16.00 dolar'dan değer gören Bitcoin, bu sefer farklı bir olayla gündeme geldi. Kripto para birimi Bitcoin'den zengin olan ve Kırım'da yaşayan Oleg, kısa süre önce doğan erkek çocuğuna teşekkürlerini sunmak amacıyla Bitcoin adını koydu. Bununla da yetinmeyeceğini söyleyen Oleg'in bir kız çocuğu olursa, onun da adını diğer bir kripto para birimi olan Dasha koyacak. 

    Oleg, sonrasında eğer bir erkek oğlu olursa onun da adını, Dünya'nın en değer gören sanal para birimi Bitcoin'in duayeni Satoshi'nin adını vereceğini açıkladı. Oleg'in Bitcoin isimli yeni doğan bebeğinin de 3 kilogram ağırlığında sağlıklık bir şekilde doğduğu biliniyor. 

    Etiketler: Bebek , İsim
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