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    İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    10.01.2018 - 14:16 | Son Güncelleme:

    İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim alan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 2. Dönem İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav katılım gösteren on binlerce kişinin merakla araştırdığı İSG sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

    İş Sağlığı ve Güvenliği sınav sonuçları, ÖSYM'nin 16 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği 2. dönem sınavının ardından merakla araştırdığı konu oldu. Birçok kişinin merakla araştırdığı İSG sınav sonuçları, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre kısa süre içerisinde açıklanacak. Peki, İSG sınav sonuçları ne zaman öğrenilebilecek? İşte, resmi bilgiler

    İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

    ÖSYM'nin resmi sınav takviminde yer alan bilgilere göre 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilen İSG 2. dönem sınav sonuçları 11 Ocak 2018 tarihinde ÖSYM internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

    İTİRAZ NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

    Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde her bir dilekçede bir soruya itiraz ve her bir soru başına ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi hesabına yatırmaları gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır.

    ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Sınava ilişkin yapılacak işlemlerde adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara duyurulmaktadır.

    ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.

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