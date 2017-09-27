Camiyi yakanları yakalayın

MERKEZİ Fas’ta bulunan ISESCO’dan yapılan yazılı açıklamada, “ISESCO, düzenlenen terör saldırısı sonucu İsveç’te bir caminin ateşe verilmesini sert bir şekilde kınıyor” denildi.

İsveçli yetkililerin ‘saldırıyı planlayanların öldürmek kastıyla yangın çıkardıklarını’ söylediğinin hatırlatıldığı açıklamada, ‘saldırganların bir an önce yakalanması ve en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği’ vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İsveç makamlarına ‘İslamafobiye karşı Müslümanların ve ibadethanelerinin daha iyi korunması’ çağrısında bulunuldu.

İsveç’in Örebro kentinde önceki gece geç saatlerde kasten çıkartıldığı belirlenen yangında, aynı anda 250 kişinin ibadet edebildiği bir cami kullanılamaz hale gelmişti.